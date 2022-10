¿Cómo afecta a los jóvenes la situación social que estamos viviendo?: "Muchos viven momentos de soledad"

Apuntando a lo alto, el programa de la Pastoral de Juventud de España, que acompaña a los jóvenes en su descubrimiento de Jesús y en sus experiencias pastorales, empezó su novena temporada la semana y lo hizo después de un verano intenso, y con la vista puesta en preparar la JMJ que tendrá lugar en Lisboa el próximo verano.

En este segundo programa el tema principal ha sido cómo está afectando esta situación de crisis que estamos viviendo en la sociedad con la inflación disparada y la guerra en Ucrania que afecta los precios de luz y gas. Raúl Tinajero ha subrayado al principio del programa como “el momento que estamos viviendo no es fácil, pero, ¿qué momento no ha sido fácil? Tenemos que vivir este momento y tenemos que dar respuestas desde nuestras situaciones concretas”.

Los invitados para este segundo programa han sido Daniel Díaz Rincón, actualmente responsable de jóvenes de Acción Católica General, e Isabel Beltrá Villaseñor, profesora en varias universidades. ¿Cómo afecta todas estas situaciones de crisis al joven de hoy?



Daniel tiene claro que “desde un punto de vista económico para los jóvenes es muy difícil independizarse, casarse o llevar proyectos personales a cabo”. Y a nivel familiar, “los jóvenes tienen una falta de valores muy grande y una gran confusión a la hora de no saber dónde buscar el amor o dónde poner su confianza. Y también muchos jóvenes viven momentos de soledad y es fácil entender qué cantidad de problemas pueden salir de todo esto”.

Isabel lleva al programa ejemplos que ella está viviendo en la universidad: “Es impresionante la cantidad de ataques de ansiedad que los jóvenes están empezando a sufrir espontáneamente a la hora de enfrentarse a un examen, por ejemplo. Estamos asistiendo a una situación inédita que nunca habíamos visto con unos jóvenes muy sensibles, que al mismo tiempo no quieren mirar a ese sufrimiento. Estamos registrando una situación de bastante desasosiego en los jóvenes y sobre todo una tremenda necesidad de ser escuchados y que tengan un espacio para que se puedan expresarse”.

Raúl Tinajero ha querido además preguntar qué es lo que los jóvenes pueden aportar a este momento concreto que estamos viviendo. Isabel Beltrá cree que no hay perder de vista que estamos hablando de jóvenes que “se caracterizan por esas ganas de comerse el mundo”. “Parece que estamos muy empeñados socialmente en demostrar que la juventud ha perdido esas ganas, que está muerte y adormecida, y no es verdad”, ha afirmado Isabel.

Dani ha subrayado que “los jóvenes tienen una necesidad de hablar y poder soltar sus opiniones y sus ideas”. Por otra parte, el responsable de jóvenes de Acción Católica General ha pedido a los jóvenes que aprovechen estos espacios: “Con el tema del Sínodo hemos tenido la posibilidad de expresarnos, ¿por qué no lo hemos aprovechado?”

Desde un punto de vista de fe y nuestra vida como cristianos, ¿qué pueden aportar los jóvenes? Para Dani lo más importante es “el compromiso”: “Yo dentro de la Iglesia me he sentido escuchado y he podido aportar mis ideas. Yo creo que los jóvenes tienen que estar presentes en la Iglesia y hay veces que pegarán un patinazo, pero me da la sensación que no siempre se le ha tenido en cuenta. Para los adultos, solamente el verlos en una Misa o en las reuniones es una fuente de alegría”.

Para Isabel, una de las claves es el tema de “la esperanza”: “El joven católico tiene que aportar esa alegría de saberse querido, nos tienen que conocer por la esperanza y la alegría”.