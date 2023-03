'Apuntando a lo Alto' y la Semana Santa: ¿Cómo vivir con fe estos días tan especiales para la Iglesia?

Una semana más, el programa de la Pastoral Juvenil en España, 'Apuntando a lo Alto', ha dado voz a los jóvenes abordando el tema de la Semana Santa. Estamos en esta última etapa de la Cuaresma y este próximo domingo viviremos el Domingo de Ramos: comenzaremos esos días intensos del Triduo Pascual que nos llevarán a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

¿Cómo vivir con fe esta Semana Santa?: esta ha sido la gran pregunta de este nuevo episodio que ha contado con la participación de Dani Díaz-Rincón, responsable de jóvenes de Acción Católica General y José Vicente Rodríguez, joven que actualmente participa con el movimiento JRC (Jóvenes por el Reino de Cristo).

¿Se acercan de verdad los jóvenes a vivir estos días de Semana Santa de una manera especial?: “Yo creo que sí, siempre y cuando ese joven tenga esa continuidad en la Iglesia […] por muchos que nosotros nos esforcemos que los jóvenes vivan una experiencia preciosa de encuentro con Jesucristo, si no hay continuidad se desinfla todo”, ha afirmado Josevi.

“Ese acompañamiento con ellos hace que ellos mismos se dan cuenta de la necesidad que tienen de vivir estos días en serio”, ha añadido el joven toledano.

“Creo que la Pastoral Juvenil sí que pone muchos empeños que los jóvenes descubran la importancia de estos días. A nivel social y nacional sucede un poco lo contrario: los jóvenes cada vez le está dando menos importancia […] al final son unos días más de vacaciones, aunque es verdad que en algunas ciudades se sigue manteniendo la tradición”, ha subrayado Dani.

A continuación, Raúl Tinajero ha abordado el tema de las procesiones. ¿Hasta qué punto verdaderamente pueden calar en el corazón? Josevi ha recordado las procesiones que vive en el casco en Toledo: “Hay veces que algunas imágenes no caben por las calles y unos se emociona, pero eso al final no te llena […] creo que hay 'cristianos de Semana Santa' que viven cristianamente esa semana y hasta el año que viene no vuelven a ser cristianos”.

“La capacidad de convocatoria en algunos sitios es increíble: es el evento del año. La oportunidad está ahí […] el objetivo para todos es anunciar a Jesucristo, si eso se pierde no van a venir nuevos cristianos a la Iglesia. Tenemos los medios, pero hay que tener claro para qué estamos los católicos”, ha dicho Dani.

Quizás hacemos una Semana Santa para los jóvenes que ya están en la Iglesia, pero, ¿nos planteamos acercarnos a los jóvenes que están alejados?: “La devoción a una imagen, el silencio en las procesiones, es algo muy profundo. También las cofradías, como cualquier parroquia o movimiento, tienen que tener esta conversión”.