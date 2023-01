La investigación en seres humanos, ¿Cuánto los jóvenes conocen sobre este tema?: "Formarse y profundizar"

'Apuntando a lo Alto', el programa de la Pastoral de Juventud dirigido por Raúl Tinajero, ha abordado en su nuevo episodio el tema de la investigación en los seres humanos. Los colaboradores esta vez han sido Daniel Díaz Rincón, responsable de jóvenes a nivel nacional de Acción Católica, y Antonio Garrido Salcedo, responsable a nivel nacional del Movimiento Laudato Si'.

El tema de la investigación en los seres humanos se puede realizar por distintas ciencias y suele brindar aportes muy significativos a las distintas disciplinas. En muchos casos la investigación se centra en analizar información, pero se supone que las personas que participan en este tipo de proyectos tienen que dar su consentimiento. Para Dani, “todo el análisis de datos que podemos aportar normalmente es muy útil, siempre y cuando no se busque, desde el principio, manipular la información. Hay que respetar siempre la dignidad y la libertad del ser humano”.

Asimismo, también Antonio tiene claro que “cualquier aporte que se haga desde la ciencia a favor de la vida del ser humano siempre es positivo y bien recibido, siempre que contenga unos límites. Pienso por ejemplo en el campo de las ciencias sociales cuando hablamos del Big Data. Allí se está recavando información sobre el comportamiento de los seres humanos y no sabemos hasta qué punto es ético o cómo se están utilizando”.

Preguntados por las normas y las leyes que de alguna manera respetan la libertad de las personas y regulan los ensayos clínicos, ambos jóvenes conocían o suponían la existencia de estas leyes. Normalmente, se da valor al tema de la investigación humana, pero hay un desconocimiento con todo lo que se refiere a las leyes que regulan y todo lo que, de alguna manera, puede ayudar a que las investigaciones se hagan dentro de los cauces propios.

Por eso es también muy importante el tema de la ética, donde a menudo se crean discusiones a nivel científico e ideológico: “Es verdad que no hay una ética universal, pero nosotros sí que partimos de una idea clave: el ser humano está compuesto por cuerpo y espíritu, no es solamente una amalgama de células, órganos y tejido que funciona, sino que tiene algo más. Con esto me refiero que hay una serie de límites que hay que respetarse: no hay que tener progreso por progreso y avances científicos sin más, tiene que haber algo que sea la medida de todo y muchas veces se pierde ese tipo de vínculo”.

Asimismo, Dani admite que “hay casos en los que no se tiene nada en cuenta la ética y se buscan beneficios a nivel económicos y allí sí que cae en un segundo plano”.

Por último, preguntados por si este tema realmente preocupa a los jóvenes o si debería haber más formación sobre este aspecto también a nivel religioso, Dani cree que “no es un tema que está en el orden del día, ni en la juventud en general ni en la juventud católica. Creo que sí que se tendría que poner más en el punto de mira y puede haber iniciativas muy concretas que pueden ser tipo campus, conferencias donde el tema se podría hacer atractivo”.

Antonio no cree que “haya un desinterés”, pero “se ha dado una confianza total y plena a la ciencia que nos hemos olvidado en pensar en el componente ético y moral. Puede haber cierto interés en formarse y creo que existe una necesidad por saber y profundizar en el tema”.