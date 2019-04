¿Qué es una Exhortación Apostólica?

El Papa Francisco ha publicado su cuarta Exhortación Apostólica con el título 'Christus Vivit' este 2 de abril. Un texto que surge del pasado sínodo de los obispos sobre los jóvenes. El portal Arguments nos cuenta más sobre lo que es una exhortación.

Es un tipo de documento oficial papal, por el que el Papa da indicaciones pastorales sobre un tema concreto. Habitualmente, es un documento por el que el Papa comunica a la Iglesia las conclusiones de un Sínodo.

La exhortación apostólica Christus Vivit sobre los jóvenes, que se publica el 2 abril de 2019, es la cuarta exhortación apostólica del Papa Francisco. Antes se publicaron Gaudete et Exsultate (2018), Amoris Laetitia (2016) y Evangelii Gaudium (2013). Es el mismo número de exhortaciones apostólicas escritas por su predecesor, Benedicto XVI (4), aunque bastantes menos que las que escribieron San Juan Pablo II (15) o San Pablo VI (14).

El 25 de marzo de 2019, en la fiesta de la Anunciación del Señor, el Papa Francisco realizó una breve peregrinación a Loreto. Al final de la celebración de la misa firmó la exhortación postsinodal “Christus Vivit” que se publica el 2 de abril.

Estos son los temas de todas las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco. Os dejamos también el link a la traducción en español para poder leerlas:

Es el fruto del Sínodo de los Jóvenes, celebrado en Roma durante el mes de octubre de 2018.

