"Salvator Mundi": la misteriosa desaparición del cuadro de Jesucristo más caro del mundo

El 15 de noviembre de 2017 se vendió el cuadro más caro de la historia: "Salvator Mundi" o 'Salvador del mundo'. De esta forma, una mirada dulce y serena de Jesucristo impartiendo una bendición, batió todos los récords costando 450 millones de dólares. Hoy el misterio que rodea a la imagen es un quebradero de cabeza para mucho expertos.

La obra de arte data del siglo XVI y ha sido atribuida al también creador de la Capilla Sixtina: el italiano Leonardo Da Vinci. La obra se vendió en 2017 en lo que se convirtió en la subasta más cara de la historia y a día de hoy se desconoce el paradero de la imagen.

El comprador

Sí que se sabe quién compró el cuadro, aunque todavía genera controversia. Para garantizar la seguridad de las pujas millonarias el procedimiento fue muy estricto. Pero la compra se le atribuye a un príncipe de Arabia Saudí llamado Abdullah bin Farhand al Saud. Según afrima 'BBC Mundo', un miembro de la familia real saudita poco conocido.

PFX1. NUEVA YORK (EE.UU.), 15/11/2017.- Los especialistas de Christie's Old Master anuncias ofertas vía telefónica para la subasta de la pintura 'Salvator Mundi' de Leonardo da Vinci, hacia 1500, en la casa de subastas Christie's en Nueva York (EE.UU.) hoy, miércoles 15 de noviembre de 2017. La oferta final por la obra fue de 400 millones de dólares, con tarifas que elevan el precio total a 450,3 millones de dólares. EFE/PETER FOLEYPETER FOLEY

El comprador es ahora ministro de cultura del país, y se dice que compró 'Salvator Mundi' en nombre del príncipe heredero: Bin Salman. Pero el paradero del cuadro sigue siendo una incógnita.

Fallida exposición en Abu Dabi

Después de la subasta, el museo del Louvre de Abu Dabi, anunció la exhibición de esta imagen de Jesús para septiembre de 2018. De hecho el mensaje de Twitter con el que se anunció, sigue existiendo en la cuenta oficial del museo.

Pero esta exposición del ya bautizado 'cuadro más caro de la historia' nunca se produjo. Nunca se dieron explicaciones por su cancelación.

Continúa el misterio

Diferentes medios se han hecho eco de esta situación. 'The New York Times' ha llegado a afirmar que fuentes del museo dicen no saber dónde está el cuadro. El departamento de cultura de Emiratos Árabes no responde y el museo Louvre de París tampoco tiene respuesta.

“Este cuadro es un redescubrimiento”, explicó en 'Mediodía COPE' el director de la revista “Ars magazine”, Fernando Rayón.. “Procedía de una colección de Enriqueta de Francia, -esposa de Carlos I- que estuvo expuesta en el Palacio de Buckingham. Cuando cortaron la cabeza a Carlos I, la colección se dispersó hasta 2011 cuando formó parte de una exposición sobre Leonardo en la National Gallery de Londres. Entonces todos los expertos se pusieron de acuerdo en que se trataba de una tabla original. Dos años después lo compró el dueño del Mónaco Club de Fútbol por cerca de 100 millones y ahora ha triplicado su precio.”