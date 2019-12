Esta Navidad, los niños montan el Belén en COPE

Quedan pocos días para celebrar el nacimiento del Niño Jesús el próximo 24 de diciembre, Nochebuena. Días antes, las familias se preparan para celebrar este acontecimiento adornando su casa y montando el Belén para que esté todo preparado para el día de la Navidad.

Por eso, en COPE.es, hemos reunido a un grupo de niños (Rebeca, Liberto, Pedro, Lucía, Pablo y Diego) quienes, junto a Eugeni Barandalla, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, montan el Belén y resuelven sus dudas.

Lo primero que deben saber, si es que ya no lo saben, es que la pieza fundamental del Belén es el Niño Jesús. Como cuente Eugeni, “en muchas casas y lugares de España, existe la tradición de no poner al Niño Jesús hasta la noche de su nacimiento. Sí se pone el pesebre pero no la propia figura”.

Junto al Niño Jesús se coloca a San José y la Virgen María. Otras de las curiosidades que nos explica Barandalla es que “en Cataluña existe la tradición de colocar una flor en la vara de San José”.

Junto a ellos colocamos a la mula y el buey, que en este caso van detrás de San José y la Virgen María porque daban calor al Niño Jesús.

Y por supuesto, no peude faltar en cualquier Belén, los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar que llevan sus regalos: oro, incienso y mirra para entregárselos al Niños Jesús