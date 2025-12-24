Sigue en directo la 'Misa del Gallo' presidida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro del Vaticano

Ya puede seguir en directo desde la Basílica de San Pedro la primera Misa del Gallo presidida por el Papa León XIV, que afronta su primera Navidad como Sucesor de Pedro. Desde hace semanas ya se conocen los actos litúrgicos y misas que presidirá el Santo Padre en estos días marcados por la Iglesia Católica, y que incluye algunas novedades en los horarios respecto a su predecesor, Francisco.

El cambio más significativo es esta misa de Nochebuena, en el que León XIV ha recuperado la hora de su celebración a las 22h, la misma que implantó Benedicto XVI en 2009 y que Francisco varió en dos ocasiones, primero adelantándola a las 21.30h al inicio de su Pontificado en 2013 y a partir de 2020, con la pandemia, implantando la misa de Nochebuena a las 19.30h. Lo que no varía es el lugar: la Basílica de San Pedro.

El 25 de diciembre, día de Navidad, León XIV se asomará al balcón central de la basílica vaticana a las 12h e impartirá a los 1.400 millones de católicos del mundo su bendición 'Urbi et Orbi'. Previamente, a las 10h, celebrará la misa por la Natividad del Señor.

Ya el 31 de diciembre, el Papa celebrará a las 10h su audiencia general de los miércoles y a las 17h las vísperas y el 'Te Deum' en acción de gracias por el año que termina.

La primera celebración eucarística del año 2026 tendrá lugar el 1 de enero a las 10h, Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y también Jornada Mundial de la Paz. A la misa le seguirá el Ángelus a las 12h.

Posteriormente, el 6 de enero, el Pontífice presidirá la Eucaristía de la solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 9:30 horas, y también está previsto que clausure la Puerta Santa, poniendo fin al Jubileo que inauguró Francisco el 24 de diciembre de 2024.