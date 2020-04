Ximena, superviviente del accidente del Chapecoenese: “Agradezco a Dios esta segunda oportunidad"

Estamos celebrando la Semana Santa, de una manera diferente, atípica por el coronavirus, pero estamos en período de reflexión. Concretamente este Jueves Santo en ‘Unidos Podemos’ en COPE.es estamos recordando algunas historias con sus protagonistas que tienen como base la creencia, la fe y la oración.

Es el caso de Ximena Suárez es una delas azafatas supervivientes del vuelo 293 de LaMia (LMI2933) que el 28 de noviembre de 2016 realizaba el viaje desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia) con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Sin embargo, ese avión nunca llegó a su destino al sufrir un accidente en el que solos sobrevivieron seis personas.

Además, en ese avión viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense que iba a disputar en Colombia la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional.

LEER MÁS...

Se cumplen dos años de la tragedia de Chapecoense: las familias siguen esperando justicia

XIMENA RECUERDA EL ACCIDENTE DE AVIÓN

Cuatro años después de aquel dramático accidente en COPE.es hablamos, de nuevo, con Ximena Suárez quien asegura estar “muy agradecida a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad”.

Cuenta Ximena que “los primeros años fueron muy difíciles de superar, pero como siempre digo hay que aprender a vivir de las cosas que nos pasan y seguir adelante, más que nada por mis hijos, y mirar al futuro”.

Para esta superviviente del accidente de Chapecoense “no hay día que no lo recuerde, nunca me voy a olvidar de lo que me ocurrió”, dice.

Ximena nos describe cómo vivió el momento en el que el avión caía en picado: “no tuvimos tiempo de nada, esperaba un vuelo normal, un aterrizaje normal… Fue en cuestión de decimosegundos, no dio tiempo a hacer nada, ni para pensar que algo estaba mal”. Y confiesa que en ese momento y después “Dios me ayudó en todo”.

Asegura esta azafata que lo que hace, su profesión, “es mi sueño” aunque recuerda que la primera vez que subió de nuevo a un avión “estaba nerviosa, aunque una vez subida me sentía en casa”.

Ximena tiene dos niños, de nuevo y seis años, y nos dice que “el pequeño no quiere saber nada de aviones, ni montarse ni nada. Sin embargo, el mayor dice que soy un "héroe" y le cuenta a todo el mundo lo que pasó y lo que hice”.

En COPE hablamos con otro superviviente de este accidente, Rafael Henzel.

ASÍ VIVE XIMENA EL JUEVES SANTO Y LA SEMANA SANTA

Como creyente, Ximena se muestra preocupada por “la situación que estamos viviendo por el coronavirus en el mundo”. Y nos recuerda que ahora , en plena Semana Santa, “estamos en un momento de reflexión, de pedir perdón y de tratar de ser mejor personas”.

Como es tradición en su familia los Jueves Santo suelen visitar las Iglesias, pero como bien sabemos este 2020 no va a ser posible y nos cuenta que lo que harán será “verlas misas por Internet y mi padre leerá la Biblia, como hace todos los días”.

Ximena nos trasmite el siguiente mensaje: “con todo este problema del coronavirus tenemos que estar más unidos que nunca y cuidar de nuestras personas mayores porque a ellos les afecta más”.

Por último manda el mejor de los deseos y ánimos para nuestro país: “muchas bendiciones para España, sigamos luchando, pidámosle a Dios que estemos juntos, que vamos a salir de esta. Mucha fuerza para allá”.

TE INTERESA…

CONCURSO | ¿Cuánto sabes en realidad sobre la Semana Santa?

'Tu paso sí sale en COPE': vive la Semana Santa de una forma muy especial