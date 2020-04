Los padres de Hugo, el niño tamborilero que ganó "Got Talent": "Cada día nos sorprende"

Hace unos meses, Hugo sorprendió a España ganando el concurso 'Got Talent' con apenas tres añitos y demostrando su extraordinario dominio del tambor. Unos meses después, Hugo y sus padres viven el confinamiento “haciendo lo posible para que Hugo esté lo más entretenido posible, dándole a la imaginación”, como ha explicado su madre Cristina en el programa Unidos en COPE de COPE.es

A pesar de su extraordinario talento, Hugo no vive dedicado a la música, sino que lleva la vida de cualquier otro niño: “El tambor él lo tiene como un juguete más. Coge un juguete, lo suelta, coge el tambor. No tiene una hora fija, lo que sí respetamos es los horarios de sueño. A la hora de la siesta, por ejemplo, no lo toca”.

Aunque, como reconoce su padre Manuel Jesús, la vida de los tres ha cambiado desde que su hijo saltó a la fama: “Sí que ha cambiado a la hora de salir a la calle, te piden fotos con el niño...Pero el resto no ha cambiado. Mucha gente dice: 'Te va a quitar de trabajar'. Qué va, yo sigo trabajando, mi mujer sigue buscando trabajo y así seguimos”.