Sandra Várez nos cuenta cómo vive el confinamiento en familia: "Me ha ayudado a disfrutar más de mis hijas"

¿Cómo se está viviendo el confinamiento en las familias españolas? Sandra Várez, jefa de prensa de la Fundación Pablo VI y vieja conocida de TRECE, nos proporciona un ejemplo de ello en 'Unidos en COPE'. “Al principio era todo tensión, angustia, incertidumbre... Pero este mes, echando la vista atrás, se me ha pasado casi como un sueño, ni me he enterado. Tratas de que las pequeñas no lo vivan con nervios, teletrabajas... Se ha pasado volando”, confiesa junto a su marido, Quique, y sus dos hijas, Vega y Marta.

“En este tiempo, poco a poco vas descubriendo cosas, en el día a día, de las que antes no te dabas cuenta. Ves cómo están creciendo tus hijos y cómo hay cosas que te has perdido. Este confinamiento me ha ayudado a conocernos más entre nosotros, a conocer a mis hijas y a disfrutarlas más”, opina también Sandra.

Una Semana Santa diferente, pero tan especial como siempre

Desde luego, será una Semana Santa especial para esta familia. “Solemos ir al pueblo, no la pasamos aquí en Madrid. Estamos viviendo estos días con los vecinos y aquí en Móstoles la Semana Santa se vive con mucha intensidad. Queremos poner a los vecinos canciones por la ventana, algunas oraciones... Nos gustaría que la comunidad participara. Hemos puesto nuestro ramo en la puerta también”, confiesa la madre de la familia.

¿Y cómo viven los niños esta situación? Una de las hijas de Sandra aprovecha la ocasión para contárnoslo. “Me gustaría salir a la calle ya para poder estar con mis primos, mis abuelos y toda la familia. Y también poder ir al parque, al cine... Me encantaría que nos encontráramos otra vez para divertirnos y celebrar los cumpleaños juntos”, expone Vega.

“Pronto saldremos de esta, todo va a salir bien”, se despiden Sandra y compañía a la hora de felicitar la Semana Santa a todos nuestros oyentes, lectores y espectadores. A pesar de que el aislamiento no es plato de buen gusto para nadie, esta familia puede con él y con la celebración de la Pascua. Que, aunque de forma especial y distinta este año, van a seguir festejando.