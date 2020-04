La Semana Santa se está viviendo de forma distinta, pero está más viva que nunca y desde el programa especial ‘Unidos en COPE’ encontramos mensajes de esperanza y de fe en toda la sociedad. Y, por supuesto, saldremos reforzados de esta crisis sanitaria. Javier González es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y, este año, no tiene más remedio que vivir la Semana Santa en casa.

“El Jueves Santo es el día más relevante de toda la semana. Soy muy cofrade y este año tenía previsto ser el pregonero de la Semana Santa de Málaga. Al final no ha podido ser, pero Dios dirá y habrá más oportunidades”. Javier explica que “estamos en un momento diferente. Esta Semana Santa está siendo más íntima y personal, la situación nos está poniendo a prueba a todos desde el Gobierno, las administraciones, los empresarios, los profesionales, los trabajadores, las familias y también a los medios de comunicación. Convivimos con el drama de tantos fallecimientos y con la inquietud de los contagios”.

Javier González también ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que están en primera línea luchando contra el virus: “Doy las gracias al personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los agricultores que nos están salvando en esta situación de desabastecimiento y a todo el mundo, incluso los profesores que están trabajando desde casa para que nuestros hijos sigan educándose, el personal de limpieza…”.

Esta Semana Santa permite vivir la fe de forma más íntima y personal

“Parece que la curva de contagios se va moderando, pero hay una potencial crisis económica y social, y desde la Confederación de Empresarios de Málaga insistimos en que hay que promover medidas para ayudar a que las pymes y los autónomos puedan salir de esta situación. La actividad económica se ha frenado a causa del Real Decreto y muchas empresas están obligadas a no poder abrir, no facturan y no pueden salir adelante”, explica el presidente de la CEM.

Javier González vive la fe como siempre, ni más ni menos: “Me considero una persona creyente y siempre lo soy, pero ahora hay más recogimiento, uno no está normalmente tanto tiempo en casa, y esto permite ser más reflexivo y pensar. Por ello esta Semana Santa no tiene por qué ser mas triste, sino vivir una realidad íntima y más personal que nos permita ver el verdadero significado de la pasión, muerte y resurrección de Cristo”. “Debemos ser conscientes de que, aunque no hay procesiones, la Semana Santa se sigue celebrando”, concluía don Javier González, presidente de CEM.