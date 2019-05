Los cristianos hemos de acercar al Jesús misericordioso

Tiempo de lectura: 1



Marta Isabel González:

Yo cuando pienso en cómo debe ser el cristiano del siglo XXI de cara a esa Nueva Evangelización, pienso en el cristiano que a mí me gustaría encontrar o que a mí me hubiese gustado encontrar... O cómo me gustaría que me vieran a mí, pero también cuál es ese cristiano que yo quiero encontrar. Quiero encontrar a ese cristiano -que dice el Papa- alegre. Quiero encontrar un cristiano positivo. Quiero encontrar a un cristiano que me acerque a Jesús Humano. Que me acerque a Jesús misericordioso.