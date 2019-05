Dios y los amigos influyen en tu vocación sacerdotal

Tiempo de lectura: 1



Arturo Carmona:

A lo largo de todos los años la vocación se me ha ido acrecentando. Y luego ya el paso definitivo es cuando uno termina el Seminario menor y vuelve a decir otra vez que "sí". El Seminario no es el único lugar que ha influido en mi vocación, también amistades pues que me han acompañado hasta ahora. En el que no solamente son amigos sino hermanos los que convives con ellos las 24 horas. Incluso se comparte esa misma Fe, se comparten esos mismos deseos de seguir al Señor profundamente en el sacerdocio.