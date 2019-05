Desde que empecé a ir a las Pascuas juveniles vivo mi Fe más asentada

Tiempo de lectura: 1



Alicia Martín:

Yo lo decidí un año antes que me tocara ir a las Pascuas porque unos chicos de un año más que habían ido, me animaron y me dijero que era una experiencia de la que no me iba a arrepentir. Sí, la verdad es que no me lo esperaba pero cambió mucho mi punto de vista como cristiana y no sé. Para mí es como que ha marcado el comienzo de vivir mi religión de otra manera. Creo que a veces también hay que pararse a reflexionar y dedicarle tiempo también a Dios y a rezar.