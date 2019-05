Cuando buscaba trabajo sin encontrarlo me salió inesperadamente en la Archidiócesis de Granada

Tiempo de lectura: 1



Paqui Pallarés:

Entré en la Delegación de Medios de Granada por un imprevisto. Yo había estado durante un par de años buscando trabajo en Málaga porque quería irme a vivir allí. Además por motivos personales. Y no me preguntéis cómo pero misteriosamente durante dos años pues no salía nada. Y de repente una de las personas con las que hablé para que supiese que estaba buscando trabajo en esa Provincia me dijo: "No sé si te interesa pero en Granada el arzobispo está buscando un periodista".