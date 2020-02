Creer en Dios es un plus para buscar la ayuda de Dios.

Edwin Silva:

Muchas cosas se pueden hacer. Enumerarlas es mucho. Yo diría que mucho. Cuando todavía era estudiante de colegio secundaria me acuerdo que el creer en Dios era algo que se veía bonito en familia. Pero ya cuando me hice religioso es un plus más para que te ayude en la vida de religioso, de persona. Más a vivir como persona, hacerme sentir más humano.