León XIV convoca en octubre a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo a una cumbre sobre la familia

León XIV ha convocado el próximo mes de octubre a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para dar pasos en el anuncio del Evangelio a las familias de hoy. Así lo ha anunciado el propio Pontífice en su mensaje con motivo del décimo aniversario de la publicación 'Amoris laetitia', exhortación apostólica del Papa Francisco que estimulaba el compromiso doctrinal y pastoral de la Iglesia al servicio de los jóvenes, los cónyuges y las familias.

Una década después, el Papa agradece a su predecesor “el impulso dado al estudio y a la conversión pastoral de la Iglesia, y pedirle el valor para continuar el camino, acogiendo siempre de nuevo el Evangelio, con la alegría de poder anunciarlo a todos”.

En este sentido, León XIV afirma que la familia “es fundamento de la sociedad” a la luz del sacramento del matrimonio, que constituyen a juicio del obispo de Roma “una especie de Iglesia doméstica”, cuya misión esencial es “la educación y la transmisión de la fe”.

“el amor en el matrimonio siempre da vida”

León XIV ha recordado las palabras de Francisco durante el Sínodo de los Obispos sobre la familia celebrado en octubre de 2015, cuando invitaba a “una escucha recíproca” y recalcaba que no es posible hablar de la familia “sin interpelar a las familias, escuchar sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias”, sostenía.

Para el Pontífice, es necesario una década después seguir profundizando en 'Amoris laetitia', en lo que se refiere a “la esperanza bíblica de la presencia amorosa y misericordiosa de Dios, que permite vivir historias de amor incluso cuando se atraviesan crisis familiares” o una llamada a descubrir que “el amor en el matrimonio siempre da vida”.

En su mensaje, León XIV también recuerda que Francisco apelaba por desarrollar “nuevos caminos pastorales” y “fortalecer la educación de los hijos”, al tiempo que invitaba a la Iglesia a “acompañar, discernir e integrar la fragilidad”, superando una concepción reductiva de la norma, y a promover “la espiritualidad que brota de la vida familiar”.

León XIV llama a “una especial atención pastoral a las familias"

El Santo Padre ha subrayado en su mensaje que es necesario “evocar la belleza de la vocación al matrimonio” para cumplir con la misión de “anunciar el Evangelio de la familia a las jóvenes generaciones”, y pone el acento en aquellas familias “que sufren tantas formas de pobreza y violencia presentes en la sociedad contemporánea”.

León XIV asegura que diez años después de 'Amoris laetitia', el mundo ha vivido “rápidas transformaciones” que, a su juicio, hace necesaria “una especial atención pastoral a las familias, a las que el Señor confía la tarea de participar en la misión de la Iglesia de anunciar y dar testimonio del Evangelio”. De ahí que el Papa recalque la importancia de que de la Iglesia profundice en este ámbito para que los jóvenes llamados al matrimonio “se sientan atraídos por la intensidad de la vocación matrimonial en la Iglesia”.