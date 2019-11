Margarita Samartín:

Jesucristo es la Roca, el Alcázar, el Libertador. La Fe no es un adorno o una Misa Dominical y el resto de la vida no tiene nada que ver con esto. Entonces, pues de manera natural sobre todo cuando la gente me cuenta problemas, me hablan de enfermedades, un familiar enfermo, pues me sale de forma natural decirles "voy a rezar por tí", "yo tengo Fe", "Yo sé que el Señor actúa, puede intervenir, te va a dar paz"... Y, bueno, pues esto lo digo con naturalidad a gente creyente y no creyente. Obviamente, en mi familia me es más fácil porque es un entorno creyente.