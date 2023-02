“No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud” (Mt 5,17)

Jesús es un judío y respeta las leyes y tradiciones de su pueblo. Pero quiere mostrar a sus seguidores el sentido profundo de las mismas. ¿Leemos nosotros los mandamientos con el espíritu de Jesús? Jesús dirige estas palabras a los que ya han decidido seguir sus pasos y escuchar su mensaje. ¿Qué puede significar para los creyentes de hoy esa opinión que Jesús trata de rechazar? En cada época de la historia, muchos tienden a negar el valor de los valores e ideales que han recibido de sus antepasados. ¿Qué denota esa tendencia de las personas y de las instituciones? ¿Qué puede significar y exigir en esta cultura llamada “líquida”, marcada por el signo del relativismo, reconocer la plenitud que el mensaje de Jesús concede a los mandamientos? Según el texto evangélico, Jesús analiza los valores implicados en algunos de los mandamientos del Decálogo. ¿Cómo son percibidos en el día de hoy esos valores humanos y humanizadores? ¿A qué actitud o prejuicios se debe que en algunas ocasiones caigamos en el defecto de conceder valor a uno de estos mandamientos, mientras ignoramos o despreciamos a otros? En una cultura que aparentemente promueve y defiende la libertad individual, como si fuera la fuente de los valores morales, cómo se puede vivir, defender y promover los valores implicados en los mandamientos?