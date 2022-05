5º Domingo de Pascua: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros»

Hoy, Jesús, me quiero situar en la escena en la que Tú das a tus discípulos y me das a mí ese gran regalo: el regalo de tu testamento, el regalo del amor, el regalo de tu Corazón. Y lo haces en la intimidad, en el Cenáculo, próximo a tu Pasión. Hoy oigo: “Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como Yo os he amado. Amaos unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros”.





