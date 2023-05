La ascensión del Señor

Querido amigo, después de resucitar Jesús, de estar con sus discípulos, dedarles tranquilidad, de darles fuerza, de insuflarles su Espíritu, asciende al cielo y sesienta a la derecha del Padre. Pero sus discípulos no se quedan solos, no van apermanecer huérfanos, más adelante serán bautizados con su Espíritu Santo y lesdará fuerza para predicar la buena noticia, el Reino, hasta los confines del mundo.Es más, les dice que no les abandonará, que nunca estarán solos, que todos losdías hasta el fin del mundo estará Él. Hoy, en este texto, se nos recuerda la granmisión que inició Jesús y que quiere que continuemos, quiere que organicemos,que trabajemos por otro tipo de mundo más humano, más cercano, másevangelizado, más llenos de Dios, pero siempre mirando al cielo porque sabemosque Él nunca, nunca nos va a fallar.





