Juan Velarde Fuertes

Señala además don Juan Antonio en su necrológica que Velarde formaba parte del Consejo de Pastoral de la Archidiócesis de Madrid del cardenal Rouco Varela, así era presidente de la Fundación La Granda (Asturias), a la que acudió invitado en varias ocasiones por él mismo, una de las cuales, la de agosto de 2016, dedicó monseñor al tema «Víctimas y mártires. Aproximación histórica y teológica al siglo XX», ante la inminente ceremonia de beatificación de los Mártires de Nembra en octubre de 2016, primera celebrada en la Catedral de Oviedo.

Un curriculum abreviado de don Juan Velarde puede encontrarse en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. En ella podemos encontrar lo siguiente:

«(1927, Salas, Asturias). Licenciado en Ciencias Económicas en la Primera Promoción de esta Carrera, se doctoró en ella con Premio Extraordinario en 1956. Catedrático sucesivamente de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada en la Complutense de Madrid. Rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida (1974- 1977). Director de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos de la Universidad de Oviedo. Desde enero de 2015, es Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor emérito de las Universidades Complutense de Madrid y San Pablo CEU. Consejero del Tribunal de Cuentas (1991). Presidente de la Real Sociedad Geográfica (2002). Vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1992). Premio Jaime I de Economía (1996). Premio Infanta Cristina de Economía de Castilla y León (1997). Premio Premio de Economía Rey Juan Carlos (2002). Premio Campomanes (2005). Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, Sevilla, Comillas, Alicante, Valladolid, Francisco de Vitoria y Nacional de Educación a Distancia, Ingeniero Agrónomo Honorífico y Miembro de la Academia Scientiarum et Artium Europaea, de Mérito de la Academia Portuguesa de la Historia y correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Colegiado de Honor del Colegio de Economistas de Madrid, y de los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y Madrid».

La Universidad Complutense de Madrid le incluyó en la exposición «Cinco grandes maestros y la modernización económica de España en el siglo XX», incluída dentro del ciclo de Exposiciones en el 75 aniversario de la Facultad, donde se puede completar la información sobre su persona. Se ha reconocido su magisterio más allá de los ámbitos estrictamente confesionales.

El testimonio de Monseñor Camino no deja lugar a duda. Asegura el prelado que «Don Juan Velarde fue un gran maestro de la ciencia económica, conocedor como pocos de sus métodos y de sus fines. Fue también un católico sincero. Su modo de hacer ciencia y su modo de vivir la fe fueron los de un verdadero sabio. No mezcló una cosa con otra. Pero tampoco las separó. Por eso, su ciencia no derivó en ideología; fue ciencia económica que prestó un gran servicio a España. Por eso, su fe no sólo no se vio comprometida por su ciencia, sino que ésta le ayudó a cultivar la humildad que es necesaria para que la vida de la fe no se marchite».

Descanse en paz, don Juan, y gracias por haberse interesado por manifestar la compatibilidad ciencia-fe, contribuyendo así al ensanchamiento de ese atrio de los gentiles del que hablaba Benedicto XVI, al que debemos seguir contribuyendo para mantener viva en el corazón de los alejados la búsqueda del Dios vivo.

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM