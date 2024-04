Albert Vanhoye SJ, un cardenal científico

Como todo el mundo sabe, las Sagradas Escrituras son susceptibles de ser estudiadas utilizando las prácticas científicas adecuadas. En la documentación accesible aquí sobre este personaje, el cardenal Albert Vanhoye, S.J., Rector emérito del Pontificio Instituto Bíblico y ex Secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, nació el 24 de julio de 1923 en Hazebrouck, en la diócesis de Lille, en el norte de Francia, en la frontera con Bélgica. Ingresó en la Compañía de Jesús el 11 de septiembre de 1941 en Le Vignau, emitió sus primeros votos el 15 de noviembre de 1944 y fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 1954 en Enghien, Bélgica, por monseñor Henri Dupont, obispo auxiliar de Lille. Obtuvo la Licenciatura en Letras (Sorbona, París: 1945-1946); la Licenciatura en Filosofía del Escolasticado (SJ Escolasticado, Vals: 1947-1950) la Licenciatura en Teología (SJ Escolasticado, Enghien, Bélgica: 1951-1955) la Licenciatura en Sagrada Escritura (Pontificio Instituto Bíblico: 1958) y el Doctorado en Sagrada Escritura (Pontificio Instituto Bíblico: 1961).

Después de enseñar griego clásico en Izeure y exégesis del Nuevo Testamento en Chantilly (Francia 1959-1962), desde 1963 fue profesor en el Pontificio Instituto Bíblico. Aquí desarrolló una intensa actividad didáctica enseñando la exégesis del Nuevo Testamento hasta 1993; impartir cursos de exégesis de la Carta a los Hebreos y de las Cartas Paulinas; dirigiendo cursos de metodología, cursos de teología bíblica y seminarios sobre los Evangelios, las Cartas y el Apocalipsis.

Fue moderador de 28 tesis doctorales, sobre diversos temas de teología paulina (kaukêsis, pneuma Christou, etc.), de exégesis de los Evangelios (Marcos, Lucas), de estructura literaria (Apocalipsis); segundo director de 15 tesis ya defendidas. También ha dirigido numerosos trabajos escritos: una docena por año hasta 1993, en relación con un seminario de Licenciatura o una tesis; después de 1993, dos o tres al año.

Sus principales publicaciones son: La Structure littéraire de l'épître aux Hébreux, 1963, 21976; Situación de Cristo. Epître aux Hébreux 1-2, 1969; Prêtres anciens, Prêtre nouveau selon le N.T., 1980 (traducido al italiano, español e inglés); «Comentario a la Carta a los Gálatas».

También participó activamente en la redacción de documentos que ampliaron los trabajos del Concilio como: «L'interprétation de la Bible dans l'Église» (1993), y «Le Peuple Juif et ses saintes Ecritures dans la Bible chrétienne» (2001). Desempeñó también otras actividades para el Pontificio Instituto Bíblico, como editor de Biblica para el Nuevo Testamento (1969-1984); editor jefe de Biblica (1978-1984); director de «Analecta Biblica» (desde 1980); Decano de la Facultad de Bíblica (1969-1975); Rector de 1984 a 1990. Sucedió a su hermano jesuita belga, el padre Maurice Gilbert. Fuera del Pontificio Instituto Bíblico realizó otras actividades académicas como la dirección de una decena de tesis para la Pontificia Universidad Gregoriana; docencia en la Gregoriana durante dos semestres; docencia en el Instituto «Ecclesia Mater» de la Universidad Lateranense (dos semestres). También fue miembro del «Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS)» [presidente en 1995], que es internacional e interconfesional; miembro de la Asociación Bíblica Francesa (ACFEB) desde su fundación; y participó en los congresos del SNTS, de la ACFEB, del «Coloquim Biblicum Lovaniense» (Presidente en 1984), del Coloquio Ecuménico Paulino (Presidente en 1995).

Fue miembro del Comité de Preparación de la Constitución Apostólica «Sapientia Christiana», posteriormente miembro de la Pontificia Comisión Bíblica de 1984 a 2001 y Secretario de la misma de 1990 a 2001; Consultor del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos de 1980 a 1996. Consultor de la Congregación para la Educación Católica desde 1978 y Consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1990. Fue uno de los tres "eclesiásticos mayores de ochenta años" que "en consideración a los servicios que prestaron a la Iglesia con fidelidad ejemplar y dedicación admirable" Benedicto XVI - al concluir la audiencia general del miércoles 22 de febrero de 2006 – dijo querer elevar a la dignidad de cardenal, definiéndolo como "un gran exégeta". Creado y proclamado Cardenal por Benedicto XVI en el Consistorio del 24 de marzo de 2006, del Título de Santa María della Mercede y de Sant'Adriano a Villa Albani, el Diaconado elevado pro hac vice al Título Presbiteral. El cardenal Albert Vanhoye, S.J., falleció el 29 de julio de 2021.

Por el valor de los testimonios personales adjuntamos el de de Roland Meynet, SJ

Lo conocí, de forma libresca, a más tardar en 1977, cuando preparaba mi tesis de posgrado en lingüística en la Universidad de Aix-en-Provence, sobre la composición del Evangelio de Lucas. Durante la teología, en Fourvière, había trabajado sobre este evangelio, bajo la dirección de Paul Beauchamp, y había descubierto en él estructuras concéntricas. Me puse a buscar a mis predecesores y me dirigí a la tesis de Vanhoye sobre la estructura literaria de la Epístola a los Hebreos (1963).Cuando, en 1986, llegó el momento de defender mi tesis de Estado sobre la composición del conjunto del Evangelio de Lucas, mi director quiso que otros dos especialistas formaran parte del jurado, además de los tres profesores de la Universidad de Aix-en-Provence. El padre Beauchamp ya había participado en el jurado de mi primera tesis y, puesto que seguía todo mi trabajo desde 1971, era obvio que volviera a formar parte del jurado. Respecto al otro, le había pedido a Pietro Bovati, mi compañero de teología, profesor del Instituto Bíblico, que "fuera el quinto". Estuvo de acuerdo, pero me dijo que debía proponérselo primero a Vanhoye, una autoridad reconocida en este campo. Seguramente se negaría, porque, siendo rector del Instituto, tenía asuntos más importantes que atender. Así que pedí una cita, le expliqué mi petición y, para mi inmensa sorpresa, aceptó inmediatamente. Me sorprendí, sin saber cómo agradecérselo, y me contestó: "No me lo agradezcas. No me lo agradezcas, es un servicio que hay que prestar". ¡Eso es! ¡Eso era Vanhoye! Un hombre del deber, un hombre del servicio.

El Papa Francisco dijo de él tras su fallecimiento a los 98 años:

"Pienso con gratitud en su intensa labor como ferviente religioso, hijo espiritual de San Ignacio, experto docente, respetable biblista, estimado rector del Pontificio Instituto Bíblico, colaborador diligente y sabio de algunos dicasterios de la curia romana. También pienso en su amor por el ministerio de la predicación, que ejerció con generosidad, animado por el deseo apasionado de comunicar el Evangelio".