Una fiel reza en la parroquia ataviada con esta bandera que dejó a todos los presentes helados: "Es verídico"

El 17 de mayo de 2014 será un día que los aficionados del Atlético de Madrid no olvidarán. Fue el día en el que el conjunto rojiblanco se alzó con su último título de Liga, después de empatar a uno en el Camp Nou frente al Barcelona, que era el otro aspirante al título.

Hace tres días se cumplían seis años de aquella gesta que fue celebrado por todo lo alto. Pero hubo que sufrir para conquistar el título. Muchos de ellos recurrieron a la fe en las horas previas del encuentro, ya que es sobradamente conocido que la suerte del club en muchos momentos de la historia le ha sido esquiva en los momentos claves. Las dos últimas finales de Champions perdidas frente a su eterno rival, el Real Madrid, son solo dos ejemplos recientes de ello.

Durante el descanso, una aficionada no podía contener los nervios

Pero la tensión y el nerviosismo en algunos aficionados colchoneros fue tal que, incluso ya comenzado el partido clave frente al Barcelona, recurrieron a Dios para pedirles aquella victoria. Así lo ha recordado estos días la red social de Twitter, a través de la foto de una aficionada ataviada en el interior de una parroquia con la bandera del Atlético de Madrid durante el descanso del partido. En la imagen se puede comprobar cómo la joven hincha colchonera se encuentra rezando arrodillada ante el altar.

Una fotografía que fue tomada por el párroco del templo, el Padre Julián Lozano aquella tarde del 17 de mayo de 2014, y que difundió en su cuenta de Twitter: “Esto sucedía en mi parroquia en el descanso del partido... #verídico”, decía el tuit.

Esto sucedía en mi parroquia en el descanso del partido...#verídicopic.twitter.com/sioaXcGJqZ — P. Julián Lozano (@JulianLozanoL) May 17, 2014

Un comentario que, seis años después, un usuario de habla inglesa ha sacado a relucir en su perfil: “17th May 2014, "this happened in my parish at Half Time" - must have really gone for it since Godin scored in the 48th minute”.

17th May 2014, "this happened in my parish at Half Time" - must have really gone for it since Godin scored in the 48th minute https://t.co/AgWHLko6iu — Matoke enthusiast (@KebAbbas) May 17, 2020

Lo que viene a decir este tuitero es que la aficionada tendría que ver acudido a la iglesia a rezar tras el gol de Godín en el minuto 48 de la segunda parte, dando a entender que el Atlético de Madrid es un equipo experto en tirar por la borda la ventaja que adquiere respecto a su rival en los últimos minutos.

Sufrimiento con final feliz

Y es que en este punto cabe recordar que al descanso de aquel Barcelona-Atlético de Madrid, el conjunto blaugrana iba ganando por 1-0 a los madrileños, por lo que en ese momento los culé se habrían hecho con el liderato y el título de Liga. Todo cambió en el minuto tres de la segunda parte, cuando un cabezado de Godín puso las tablas en el marcador, que ya no se movería hasta el final del partido, permitiendo al Atlético de Madrid ser campeón de su última liga. ¿Tendría algo que ver las súplicas y oraciones de aquella fiel?