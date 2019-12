El revelador sentimiento de Gonzalo cada vez que conversaba con el Papa Francisco: "Me sentía escuchado"

Gonzalo conoció al Papa Francisco cuando este último era vicario episcopal de la zona de Flores. Por aquel entonces, Gonzalo tenía quince años y ya formaba parte de la Acción Católica Argentina que, como Iglesia misionera de puertas abiertas, asume renovados caminos de evangelización.

De hecho, en las reuniones que mantenía los jóvenes de Acción Católica con el actual Santo Padre, siempre les agradecía las ganas que mostraban por aportar un nuevo aire a la Iglesia: "Éramos 7-8 chicos adolescentes, y me acuerdo que nos escuchaba y nos invitaba a rezar".

Tras aquella etapa, Gonzalo fue creciendo, aunque siempre mantuvo viva la relación con el Sumo Pontífice, el primero como dirigente diocesano de Acción Católica y el segundo ya como Arzobispo de Buenos Aires. Sin duda, nuestro protagonista, valora la cercanía con la que siempre ha sentido a Francisco: "Con él uno siempre se siente escuchado y cercano. Nunca ha dejado de ser él. Yo me sentía respetado y valorado", apunta.

Una relación que permitió a Gonzalo ser recibido por Francisco en el Vaticano. Fue en enero de 2016: "Mi familia y yo fuimos recibido. Se acordaba mucho de mí" recuerda con alegría.

Gonzalo, que a sus 44 años ejerce la abogacía, resalta dos aspectos esenciales que definen la personalidad del Papa: "Siempre estaba al tanto de lo que ocurría y se acordaba de todas las personas. Yo un día me crucé con él cuando regresaba del trabajo y estaba recién nombrado presidente de Acción Católica en Buenos Aires. Pensé en contarle mi cargo pero si lo hubiera hecho, me hubiera dicho que hablásemos mejor de mi familia. Siempre le preocupaba más los temas familiares y el interior de las personas".

Lo que jamás olvidará Gonzalo es el 13 de marzo de 2013, día en el que Jorge Bergoglio fue nombrado Papa. No se lo podía creer: "Es algo que no se puede explicar. Aquel día de la fumata blanca, estuve en el Arzobispado, y nadie intuía nada. Había quienes pensaban que podría ser elegido, pero sobre todo existía la convicción de que no regresaría a Buenos Aires, ya que le concederían un rol destacado en el Vaticano. Pero cuando le vi en el balcón de San Pedro no lo podía creer. Era muy inesperado".

Así las cosas, Gonzalo no tiene dudas de que el Papa Francisco se ha convertido en la figura más importante de la historia de Argentina: "Estoy convencido de ello", sentencia.