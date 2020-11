La pista definitiva que podría desenmascarar en 'Mask Singer' al famoso que se encuentra debajo del Girasol

El concurso que emite cada miércoles por la noche Antena 3, 'Mask Singer' se ha convertido en uno de los productos estrella de este otoño televisivo. El espacio presentado por Arturo Valls ha generado gran curiosidad entre los espectadores a la hora de conocer la identidad de los famosos que se encuentran bajo su original disfraz.

La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina, Pepe Navarro, Norma Duval, Cristina Pedroche y Màxim Huertason los rostros conocidos que han sido ya desmascarados, pero quedan muchas emociones e incógnitas por resolver. Uno de los disfraces que más están dando que hablar en las redes sociales es la del Girasol. ¿Quién se esconde detrás de esta planta?

¿Quién se esconde tras el disfraz de Girasol?

Antes de cada actuación, el famoso disfrazado de Girasol ha aportado diferentes pistas sobre su identidad. En el primer programa, reconocía que no había nadie como él que disfrutase tanto del Sol, y se presentaba como "el Rey del verano". Se confesaba como una persona muy creyente: "Soy muy religioso, y sé que Dios recompensará mis buenas acciones. Por eso siempre intento ser un buen girasol, y que no se marchiten mis flores".

También indicaba que uno de sus grandes pasiones es la familia: "Cada mañana mi familia y yo seguimos al sol para crecer altos y fuertes. Estamos muy unidos y somos como un gran ramo de flores. Cada pétalo es alguien a quien quiero y cada semilla, a quien protejo. De estas semillas sale el zumo de mi corazón".

El Girasol se estrenó en Mask Singer con Circle of life, el tema de Elton John para la banda sonora original de El Rey León.

¡Cómo mola esta versionaza de la BSO de #ElReyLeón en la voz de Girasol! �� ¿Alguna idea de quién puede ser? #MaskSingerEstrenohttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/n9rRaV6QDZ — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 4, 2020

Durante el tercer programa de Mask Singer, tuvo lugar la segunda actuación de Girasol. El personaje enmascarado versionó la canción 'My Way', del mítico Frank Sinatra.

El presentador, Arturo Valls, dio paso a las nuevas pistas sobre la identidad del famoso que se esconde debajo. El Girasol aseguró que la risa es su mejor medicina y que es una persona muy supersticiosa: "​Si voy en el coche y se me cruza un gato negro, no puedo continuar".

Su acento extranjero en el vídeo de presentación hizo que los investigadores le preguntasen para conocer si era natural o no, a lo que respondió: "Mi acento es casi, casi natural".



¡Con esta versionaza de Frank Sinatra, nuestro Girasol vuelve a brillar en #MaskSinger3! �� ¿Acertáis quién se puede encontrar bajo su máscara? https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/o8N02pCyrB — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 18, 2020

Lo que está claro sobre el intérpretre es que sus dos pilares fundamentales son la familia y la fe. Se han tanteado varios nombres, pero dos de los posibles famosos que podrían ser el Girasol concuerdan bastante con las pistas que facilitó el personaje. Malú se descantó por Al Bano y, José Mota, mencionó a Chayanne. Dos personajes de profundas creencias cristianas y que dan el perfil de ser el Girasol.



Al Bano ha actuado siete veces ante el Papa San Juan Pablo II

El artista Al Bano ha actuado hasta en siete ocasiones ante el Papa San Juan Pablo II.Además, la Madre Teresa de Calcuta fue la madrina en el bautizo de una de sus hijas.

El intérprete italiano, que siempre se ha mostrado un hombre muy creyente, lo demostró en uno de sus libros publicados. En 2013 publicó su biografía en la que da detalles sobre su vida, entre demonios y santos: : "Yo creo. Porque con la fe no me he rendido jamás".

"Mi exmujer Romina compartía mi visión religiosa de la vida. Después ella se acercó al budismo. Un día quitó una imagen de la Virgen que teníamos en el jardín para colocar la de Ganesha, la divinidad con la cabeza de elefante. Me rebelé y le dije: "Con todo el espacio que hay, y la debes poner justo en el lugar de la Virgen". Sufrí mucho porque no compartíamos la misma fe", explicaba el cantante en su libro y que recoge el corresponsal de ABC en Roma.

Como hemos comentado, el hilo conductor del libro era su fe religiosa. "Porque la fe me ha salvado". Además, confiesa que Dios es todo, le habla y le ve en el viento y en sol. El cantante revela que la Cruz es para él una especie de arma secreta: "Al diablo lo siento, advierto su presencia; entonces rezo y me cubro de cruces".

El artista Chayanne

Otro de los candidatos a ser el Girasol es Chayanne. Su nombre ha salido a la palestra en las redes sociales y en el propio jurado. Y es que con tan solo cinco años de edad, el artista latino interpretaba música religiosa en el coro de la iglesia de Puerto Rico a la que acudía con su familia.

El verdadero nombre del cantante puertorriqueño de 52 años es Elmer Figueroa Arce Su nombre artístico, Chayanne, está inspirado en la serie ‘Cheyenne’, que era la favorita de su madre. Un hecho que demuestra que la familia es muy importante para el personaje, tal y como manifestaba Girasol en sus pistas.

Los espectadores en las redes sociales

Buena parte de la audiencia de 'Mask Singer' coincide con Malú y creen que el Girasol es Al Bano. La voz del Girasol denota experiencia en el mundo de la música y, además, su acento extranjero apunta a que podría tratarse del italiano.

En Twitter creen que el perfil se acerca más a Al Bano, ya que tal y como anunció el programa, entre los participantes había un "artista con más de 50 discos publicados" y alguno con "más de 40 años de trayectoria".

A ello se suma que la representante de algunos de los famosos que participan en el programa de Atresmedia, Susana Uribarri, subió una fotografía recientemente junto al intérprete de 'Felicità'.

