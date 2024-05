Casi 9 millones de contribuyentes marcaron la X de la Iglesia en la declaración de la renta de 2023

Un total de 8,77 millones de contribuyentes marcaron la casilla de la X en su declaración de la renta de 2023, correspondiente al IRPF de 2022. Tal y como ha informado la Conferencia Episcopal Española este martes, 7 de mayo, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia asciende a 7.640.051 (un 14,84% de ellas son conjuntas), lo que supone un aumento de 218.126 con respecto a la realizada en 2022.

De esta manera, la cantidad que ha recibido la Iglesia de los contribuyentes ha sido de casi 359 millones de euros, lo que supone un incremento de 38 millones de euros respecto a la campaña de la renta de 2022 (un 11,9% de incremento).

Son datos que ha proporcionado el episcopado español tras haber recibido los datos definitivos de la Campaña de la Renta realizada en la primavera de 2023, que corresponde al ejercicio fiscal de 2022.

En relación al porcentaje de personas que marcan la casilla de la X en la declaración de la Renta, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda, es de un 30,96%.

En relación con la liquidación provisional presentada en diciembre de 2023, esta liquidación definitiva, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda, supone un aumento de 8.908 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia católica y de 201.225,30 euros más asignados.

La campaña 'Xtantos' 2024, dirigido a los que no marcan la X

Desde el pasado 3 de abril, nos encontramos inmersos en la campaña de la renta de este 2024. Unos días antes, el secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española presentó la campaña Xtantos 2024, dirigido a los contribuyentes que por diversas circunstancias no marcan la casilla 105 en su declaración de la renta.

La campaña tuvo su punto de partida en febrero con 'Un viaje Por tantos',que permitió a quince personas que no marcaban la 'X' conocer seis iniciativas de la Iglesia en Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, Getafe y Toledo, y que ha tenido un balance muy positivo, ya que once de los viajeros marcarán este año la X de la Iglesia.

“Once de los quince viajeros del autobús 'Por tantos' ha cambiado la idea y marcará este año la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Un viaje cargado de desconfianza se ha convertido en un viaje de eterna gratitud. Ha sido una experiencia tranformadora", señalaba José María Albalad, quien subrayaba que durante el viaje los pasajeros tuvieron la oportunidad de compartir sus dudas y discrepar en un clima cordial y de respeto “que no siempre se da en una sociedad polarizada”, y añadía que “la experiencia ha sido edificante y enriquecedora” por lo que se convierten así en “altavoz de lo que puede suponer una X para millones de personas”.

“Marcar la X de la Iglesia no tiene coste alguno”

José María Albalad recalcaba a su vez que marcar la X de la Iglesia no tiene coste alguno: “No me van a cobrar más ni me van a devolver menos,la diferencia es que si se deja en blanco es el Estado el que decide dónde destinar ese 0,7% de tus impuestos. Se puede marcar a la vez la X en otros fines sociales”, ha puntualizado durante la presentación de la campaña.

Asimismo, el episcopado hace especial hincapié en que marcar la casilla 105 supone ayudar a sostener “las actividades de la Iglesia en el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España”.