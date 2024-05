La Conferencia Episcopal propone crear comunidades “acogedoras” para afrontar el reto migratorio

“Los migrantes no son números, no son flujos, son personas. Se trata de acoger con la única etiqueta de ser hijo de Dios”. En estos términos se ha expresado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal José Cobo, durante la presentación de la exhortación pastoral 'Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes' presentado en la sede episcopal este lunes, 6 de mayo.

Un documento que, como ha apuntado el también arzobispo de Madrid, “pone las luces largas” a parroquias y comunidades para que conciban el fenómeno migratorio “no desde el punto de vista de que llegan y ya está, ni como un hecho inevitable al que hay que hacer guetos, sino para ir integrando, construir una ciudadanía nueva donde la diversidad es una aportación”, ha manifestado.

La exhortación pastoral, ha agregado Cobo, actualiza el marco de referencia de la pastoral con personas migradas y que, como señala el vicepresidente del episcopado español, la Iglesia ha de llevar a cabo desde “la mirada del Evangelio que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental”, alejado de “intereses e ideologías”.

Desde esta premisa, subraya el cardenal, “analizamos el fenómeno migratorio, la hospitalidad y en definitiva lo que significa ser católico, cómo vivir la catolicidad y cómo aplicar esa mirada evangélica al fenómeno de las migraciones”, ha precisado.

En este sentido, ha manifestado que el fenómeno migratorio es una cuestión política, si bien la Iglesia “quiere dar luz al diálogo político desde la riqueza desde la diversidad. Cada católico tendría que preguntarse qué diría Dios ante las migraciones”.





Xabier Gómez: “La identidad para un católico no pasa por el DNI”

Junto al vicepresidente del episcopado, ha ofrecido más detalles de la exhortación pastoral el director del departamento de Migraciones de la CEE, Xabier Gómez, que califica el texto como una pedagogía desde la mirada de la Iglesia.

El sacerdote dominico ha manifestado que el documento aborda la identidad, que en el caso de un católico “no pasa por el DNI o el pasaporte, sino por la identificación, con quién me identifico. La pregunta es cómo me relaciono y con quién. Y la segunda pregunta que aparece en el documento es 'cuándo te vimos' que aparece en el Evangelio de Mateo. Es ampliar la mirada para que la Iglesia, el Pueblo de Dios que está presente en todos los barrios y parroquias sea un agente de acogida y que contribuya a generar espacios seguros mediante comunidades acogedoras, integradoras y misioneras”, ha explicado.

Gómez ha continuado exponiendo que la exhortación pastoral parte de un contexto en el que se reconoce “la aportación de las personas migradas en nuestra sociedad”, y apunta que es una vacuna frente al miedo al migrante: “Frente a ese intento de hacernos consumir la droga del miedo que anestesia la conciencia de mucha gente y más en periodos electorales, nosotros hablamos de la vacuna de la hospitalidad, proponiendo la alternativa a la hostilidad la verdad de los datos y de la hospitalidad que llevamos en el ADN como Iglesia”, ha comentado.

"Reconstruir los vínculos con los más vulnerables"

Asimismo, el texto plantea cómo vivir la catolicidad, que a juicio del responsable del departamento migraciones de la CEE no se limita al documento de estar bautizado, sino a los vínculos que se establecen con los más necesitados: “En este momento de incertidumbre hay que recuperar la reconstrucción de vínculos en la sociedad con los más vulnerables. Por eso el documento plantea las orientaciones para transformar esta mirada, para que nos preguntemos cómo volver a Jesucristo y colocar el Evangelio en el centro de nuestra vida, recuperar el valor de la hospitalidad que la Iglesia aporta a la civilización y construcción europea y fuera de ella”.

Xabier Gómez también ha precisado que el documento episcopal plantea trabajar “por proyectos” para construir comunidades acogedoras y misioneras “con un conjunto de batería de buenas prácticas para aterrizar la teoría para que el documetno revierta en el bien común de la sociedad”, ha añadido.

José Cobo pide el cierre de los CIES y mayor acompañamiento a menores migrados

Cuestionados si las demandas que recoge el documento a las administraciones públicas como el cierre de los CIE o un mejor acompañamiento a los menores migrados, el arzobispo de Madrid apunta que no son reclamaciones nuevas: “Nos hemos posicionado en campañas determinadas sobre los CIES, porque ser migrante no es un delito ni está tipificado como un delito, por lo que no se puede penalizar a una persona por no tener documentación, hay otras alternativa. Y sobre los menores no acompañados nos acogemos al derecho internacional y al trato y acompañamiento que merecen los menores no acompañados”, ha puntualizado.

Por su parte Xabier Gómez ha secundado las palabras de José Cobo cuando hacía referencia a la riqueza de la diversidad, y agrega que el futuro de la Iglesia española pasa por ella: “La vida consagrada lleva viviendo muchos años en esta diversidad. Es el futuro de la Iglesia Católica en España, de mestizaje, donde la diversidad cultural estará presente y mostrará mucho mejor la catolicidad de la Iglesia”, ha remarcado.