El Papa nombra a la Premio Nobel Emmanuelle Charpentier miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias

Emmanuelle Marie Charpentier, Premio Nobel de Química en 2020, ha sido designada por el Papa Francisco como nueva miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias. La científica, de 43 años de edad, se especializó en Biología, Microbiología, Bioquímica y Genética en la Universidad Pierre et Marie Curie de París (Francia).

En 2020, Charpentier recibió el Premio Nobel de Química junto a su compañera Jennifer Anne Doudna, tras desarrollar el método de edición del genoma CRISPR-Cas9. Este innovador procedimiento es considerado por la Academia de Estocolmo como un método revolucionario. Los miembros de la institución han considerado que, al modificar el ADN de plantas, animales y microorganismos con una gran precisión, "ha tenido un gran impacto en las ciencias de la vida, está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar las enfermedades hereditarias" .

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD