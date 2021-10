Misiones Salesianas publica 'Libertad', el documental que refleja el drama de los menores presos en el mundo

El departamento de Misiones de la congregación salesiana, fundada por san Juan Bosco en 1859, ha publicado un metraje documental a través de su canal de YouTube en el que da a conocer su labor en la prisión de Pademba Road, ubicada en Freetown (Sierra Leona).

El metraje, dirigido por Raúl de la Fuente y estrenado el pasado 16 de septiembre, da a conocer la dramática situación de varios menores que se encuentran encarcelados en este centro. Al igual que ellos, más de 1,2 millones de menores se encuentran cautivos en las diferentes prisiones del mundo, la mayoría sin haber contado con un juicio o antecedentes penales.

1?3? es uno de los ?1,2 millones de #menores que están privados de #libertad en muchos países del ??. Sin juicio, sin apoyo legal... sin nadie que se preocupe por ellos.



JUNTOS podemos sacar a los menores de cárceles de adultos: https://t.co/zZ4QfogPEM#InocenciaEntreRejas ?? pic.twitter.com/66LC6JnZUO — Misiones Salesianas (@MSalesianas) September 24, 2021

Entre los motivos por los que se encuentran en prisión, los menores han sido encerrados por "delitos" como dormir en la calle. Muchos de ellos carecen de cualquier tipo de asistencia legal o sanitaria, permaneciendo en cautiverio y compartiendo celda con adultos acusados de crímenes como asesinato y violación. Incluso, algunos de ellos han sido condenados a muerte.

Muchos de los prisioneros menores se encuentran en una situación desesperanzadora, llegando al punto de dejar de comer, con el objetivo de morir y no seguir sufriendo.

El documental 'Libertad', un reflejo del drama de los menores prisioneros

Ante esta terrible situación, que se produce en numerosos países de África, Asia y América, los salesianos trabajan en los centros penitenciarios de estas regiones para llevar a los jóvenes presos un mensaje de perdón y esperanza, ofreciendo asistencia sanitaria, legal y contacto con los familiares, que en muchas ocasiones no saben que su hijo está en prisión.

Chennor, uno de los participantes del documental, relata su experiencia con la actuación de los misioneros: "Desde los seis años viví en la calle, me convertí en el rey de las peleas y terminé en la cárcel. En la prisión sufrí abusos sexuales. La primera vez me echaron algo en la comida y me dejaron sin fuerzas, era consciente de todo, pero no podía defenderme. La segunda, tenía tanta hambre que los acepté a cambio de comida. Cuando salí de la cárcel enfermé y acudí a los misioneros salesianos. Ellos me atendieron, me cuidaron y aprendí un oficio. El primer sueldo que gané se lo di al padre Jorge para que ayudara a otros chicos como yo y, desde entonces, voy a la cárcel para ayudar a los menores inocentes"

Con la publicación del documental, los salesianos buscan mostrar y dar a conocer la situación de varios menores que se encuentran prisioneros y enviar un mensaje de perdón y misericordia ante tanto dolor entre los jóvenes de estas zonas.