El mazazo que ha sufrido en plató Lilit, la exconcursante de 'Pasapalabra' que quiere enfrentarse a Pablo Díaz

Duro revés el que sufrió este jueves, 10 de junio, en ‘El Cazador’Lilit Manukyan, que no pudo ‘cazar’ a David, Silvia y José Javier que cosecharon en la prueba final un total de 26 aciertos, récord absoluto tal y como remarcaba el presentador del espacio de TVE, Ion Aramendi:“¡Es brutal, estoy alucinando!”, exclamaba un sorprendido Aramendi tras finalizar la prueba.

Esos 26 aciertos obtenidos permitieron a los concursantes del programa sumar la cantidad de 43.000 euros, que lograron llevarse a su casa, ya que a Lilit le faltó tiempo para superarles, pese a que no cometió ningún fallo en sus respuestas.









Uno de los motivos por los que Lilit no consiguió ganarles fue en la última pregunta, cuando se lio en la respuesta. Aramendi planteaba el siguiente problema: “Si mi abuelo me da dos euros cada viernes, ¿cuánto me da en 50 semanas?” Tras unos segundos calculando, en un primer momento la colaboradora de origen armenio dijo 50 euros, pero rectificó en el último momento y elevó la cifra a cien, que era la correcta. Pero el tiempo se había acabado, por lo que no pasó de los 24 aciertos.

Buenos días ?



Recapitulamos de buena mañana ??

Ayer vino un grillo gigante al programa??, el equipo hizo récord de casillas en la caza final (26) ?? Y se llevaron el premiazo, ¡43.000 eurazos! ?? @rtve@ionaramendi@RTVE_Comhttps://t.co/pnpDLTEstv — El Cazador (@ElCazadorTVE) June 11, 2021





Lilit, cerca de conseguir la ‘gesta’

Lilit se ha consagrado como una de las concursantes de más prestigio en el panorama televisivo español gracias a espacios como ‘El Cazador’ o en ‘Pasapalabra’, donde logró hacerse con el bote en su etapa en Telecinco, en el año 2018. Una vez que David, Silvia y José Javier sumaron los 26 aciertos, no tuvo más remedio que rendirse ante ellos.

“Es un equipo de opositores. Me encanta que se hayan preparado para venir aquí. Me cae bien el equipo, pero me gusta separar lo personal de lo profesional”, comentaba una sonriente Lilit ‘La Espía’ segundos antes de iniciar la ‘caza’ que finalmente no se produjo.





Entre los aciertos conseguidos por los tres rivales de la armenia, estaba la religión a la que están ligadas las mezquitas. Respondieron al ‘Islam’, lo que les permitió sumar un nuevo acierto que a la postre fue decisivo para imponerse a la laureada ‘cazadora’.

Pero ninguno de los tres concursantes lanzó las campanas al vuelo, máxime siendo testigos de cómo Lilit no solo no fallaba en ninguna de las respuestas, sino que avanzaba hacia los 26 aciertos con autoridad. Una de las últimas preguntas era el país en el que se encuentra la catedral gótica de Lausana, ubicada en Suiza.

Pero el acertijo de la paga semanal de un abuelo a su nieto le impidió hacerse con la victoria final. Se quedó a las puertas, para la euforia de David, Javier José y Silvia.









El deseo de Lilit, enfrentarse a Pablo Díaz en ‘Pasapalabra’

Lilit Manukyan se hizo en 2018 con el bote de ‘Pasapalabra’, acertando las 25 palabras del rosco. El botín sumado fue de más de 300.000 euros. En alguna ocasión ha manifestado su deseo de enfrentarse en el rosco a Pablo Díaz,que actualmente sigue luchando cada día por llevarse el bote del espacio de Atresmedia presentado por el sevillano Roberto Leal.

“Lo espero todo de él porque tiene un nivel muy alto de conocimientos. Al ver a un concursante de ese nivel me dan ganas de enfrentarme a él para ponerme a prueba a mí misma, pero en este caso necesitaría retomar mis estudios más en profundidad antes, ¡aunque quien tuvo, retuvo!”, explicaba Lilit en una entrevista.