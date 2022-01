Luis Marín de San Martín: “El modo de ser de la Iglesia, es un caminar juntos como una familia”

El recién ordenado obispo y subsecretario del sínodo de los obispos, Luis Marín de San Martín, impartió en la Facultad de Teología de Burgos una ponencia sobre el dinamismo sinodal que debe imperar en la Iglesia. Para este obispo agustino es urgente que la sinodalidad sea el modo de ser de la Iglesia, donde las decisiones que atañen a todos sean abordadas entre todos los cristianos como respuesta a su vocación bautismal.

Luis Marín subrayó que “a lo largo de los siglos se ha producido un cierto clericalismo, pero la Iglesia somos todos, todos los bautizados y esto significa que debe existir una participación real de todos, cada uno según su vocación, laicos, sacerdotes y religiosos. Y todos en comunión para llevar al mundo de hoy la respuesta gozosa, viva y alegre que es Cristo”.

“El modo de ser de la Iglesia, es un caminar juntos como una familia”

El secretario del sínodo de los obispos indicó que la sinodalidad es “el modo de ser de la Iglesia, es un caminar juntos como una familia. Sinodalidad no es sinónimo de democracia, porque la Iglesia no es democracia, es comunión. En este sentido me gusta compararlo más con una familia, donde no se votan las cosas, sino donde todo se pone en común y se busca el consenso, hablamos, dialogamos… pero donde el padre es el padre y la madre es la madre. En la Iglesia ocurre lo mismo: no podemos caer en una especie de igualitarismo, porque sería empobrecer a la Iglesia. El Espíritu suscita los diferentes carismas y cada uno, desde su vocación, debe aportar para buscar el consenso”.

“Todo lo que sea involucrarnos, ponernos todos a la escucha del Espíritu Santo en un discernimiento común, todo lo que sea sentirnos miembros de la Iglesia es un ejercicio de sinodalidad que hay que apoyar”, insiste. Y con un añadido: “Hay que salir, abrirse, escuchar a los que están en los márgenes, ir a los que nunca tienen voz. Buscar una Iglesia inclusiva también es un reto y una tarea para todos nosotros”.

“Tiempo de escuchar al Espíritu”

Marín reconoce que “el estilo sinodal que busca el Papa no se logrará de la noche a la mañana, hay que ir dando pequeños pasos. Hay que informarse de lo que ocurre en la vida de la Iglesia y también fuera, formarse y participar”. El prelado expuso a modo de conclusión que este proceso “no se trata de imposición, no se trata solo de diálogo, no se trata de hacer resúmenes, no se trata de dar ideas, sino de escuchar al Espíritu y hacer oración, de sentirnos todos responsables desde el respeto, y desde ahí iremos dando la vuelta a estas estructuras y modos clericales, cerrados o ideológicos. Es un camino de esperanza que exige de nosotros una responsabilidad. La situación cambiará si realmente nosotros cambiamos, si nos implicamos de verdad desde la esencia y las raíces de nuestra fe”.