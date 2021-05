El secreto para cocinar bien el salmón y que no quede seco ni grasiento

El salmón es uno de los alimentos más populares en lo que al pescado se refiere. No solo lo podemos degustar a la sartén o a la parrilla, sino también al horno, ahumado, marinado... De hecho, ya nos lo encontramos como complemento en otros platos, como ocurre en el caso de algunas ensaladas y sándwiches.

Eso sí, tan fácil es elaborar bien este pescado como echarlo a perder. Hay una serie de errores imperdonables que hay que evitar a toda costa cuando queramos cocinar salmón. Si queremos triunfar con su elaboración, tenemos que prestar mucha atención a estos detalles.

Fray Ángel, el cura youtuber de Valencia que se hizo famoso durante la cuarentena por su canal en YouTube nos enseña una de las recetas más ricas para esta técnica: el salmón en miel y mostaza.









"Un plato de fiesta"

“Suele ser un plato de fiesta aquí en casa” cuenta el cura youtuber valenciano. Para la receta vamos a necesitar lomos de salmón, miel, mostaza y para el acompañamiento vamos a utilizar la cebolla, las patatas y los pimientos verdes.

Empezamos la preparación del plato mezclando la mostaza con la miel: “El truco es que cada cuchara de mostaza utilizamos una cuchara de miel” confiesa Fray Ángel. “Si juntamos el picante de la mostaza con el dulce de la miel vamos a tener un sabor increíble” nos dice el chef del convento en Valencia.









La guarnición del plato

Al salmón le añadimos un poco de sal y le añadimos la mezcla que hemos preparado de mostaza y miel. A partir de este momento, esta mezcla tendrá que macerar en la nevera, cubierto con un plástico, durante un día entero. Al siguiente día podremos ver como el ácido de la mostaza habrá extraído su jugo meloso y quedará una textura muy suave. Cuando ya tendremos las patatas como acompañamiento lo podremos meter en el horno unos 8-10 minutos.

Para acompañar el plato podemos preparar unas patatas a lo pobre. Freiremos los pimientos verdes, luego las cebollas y cuando estén casi a punto echaremos las patatas. Es importante no esperar que la cebolla se fría del todo ya que se tendrán que quedar en la sartén cuando vamos a echar las patatas. “Hay que tener en cuenta que, al ser la patata plana y tener almidón, tenderá a pegarse en el fondo de la sartén” confiesa Fray Ángel.













El truco que desconoces para elaborar el salmón

No podemos pretender elaborar el salmón al momento si lo compramos congelado: siempre hay que hacerlo pasar por la nevera antes. Tampoco podemos congelarlo otra vez si sobra y es preferible no prepararlo en el microondas. Al menos, si no queremos que quede hervido.

Eso sí, si podemos elegir debemos primar el salmón fresco al congelado, porque este último tiene más agua y pierde textura al no tener en casa un congelador tan potente como los profesionales. En el caso de que vayamos a consumir salmón fresco, es mucho más recomendable comprarlo y comerlo en lugar de congelarlo para posponer su degustación.

Puede ser un error quitarle la piel a este pescado antes de cocinarlo. En este caso, porque lo hace más jugoso. Así que es mejor esperar a tenerlo ya cocinado para, si así lo deseamos, retirar la piel del salmón.