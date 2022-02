Las cinco claves para que las homilías sean atractivas para los feligreses: "A veces son demasiado largas"

El saber no ocupa lugar. Por ello, son muchos los sacerdotes los que están interesados por mejorar sus dotes comunicativas para transmitir mejor la palabra de Dios y que ahonde más y mejor en los fieles. Estos curas se ponen en manos de Chema Villanueva, profesor y formador de oratoria en la Fundación Carmen de Noriega.

En TRECE, el programa 'Ecclesia' ha podido entrevistar a Villanueva para conocer más sobre estos cursos que reciben los sacerdotes para que las homilías sean más atractivas para quienes las escuchan.

“La experiencia está siendo curiosa pero resulta positiva por ver a sacerdotes que pueden llevar quince o veinte años predicando y tengan esa humildad de aprender y comunicar mejor. Es muy edificante”, ha comentado.

Los cursillos se imparten de manera presencial pero también online. Antes de la pandemia, la Fundación Carmen de Noriega acudía a multitud de seminarios de toda España, colegios y diócesis para facilitar la formación. Pero con la llegada de la pandemia, se potenció la vía online: “El sacerdote solo tiene que apuntarse a través de la web de la fundación y durante un mes realiza unos ejercicios prácticos y a partir de ahí les damos consejos para comunicar mejor y crecer en este ámbito”, explica Chema Villanueva en 'Ecclesia'.

Los errores que restan atractivo a la homilía

Generalmente, precisa el profesor de oratoria, son tres los problemas con los que más frecuencia se encuentran los sacerdotes a la hora de atraer mediante su mensaje en las homilías: el tiempo, su tono moralizante y abstractas.

“En cuanto al tiempo, son demasiado largas. El Papa Francisco recomienda que sean de siete u ocho minutos. No más de diez en cualquier caso. El segundo problema es que son demasiado moralizantes. Se hace una lectura de lo que está bien o mal. Hay poco espacio para la reflexión personal. Parece que estamos al dictado de lo que hay que hacer. El otro problema es que lo que transmite el cura no pasa por su corazón. Si lo has experimentado, llega más”, afirma.

Cinco claves para una homilía atrayente

Por último, el formador de la Fundación Carmen de Noriega ha dado cinco claves para que las homilías sean atrayentes para los fieles que acuden a la Misa.

1. Comunicar corazón a corazón. La homilía no es una conferencia o una clase.

2. Que tenga una buena estructura para seguirla bien.

3. Poner ejemplos concretos de situaciones reales, que se ajusten a la realidad de las personas para que la gente se sienta identificada.

4. El uso de las imágenes. A veces el discurso intelectual no se queda en la gente, pero con una imagen las homilías quedan mejor.

5. Se capaces de estar abiertos al feedback de la gente. Cuando finalice la Misa el sacerdote debe preguntar a los feligreses si les ha ayudado la homilía. Si el cura se enfrenta con humildad a esta criba de los feligreses, podrá mejorar.