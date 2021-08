Inma Vieitez, joven influencer de la evangelización a través de YouTube: "Dios me expropió el canal"

A lo largo de los últimos quince años, YouTube se ha convertido en uno de los principales buscadores de contenido del mundo -solo superado por el buscador de Google-, y no es para menos. Cualquier persona puede utilizar la plataforma para publicar vídeos acerca de diferentes temáticas, lo que ofrece una enorme variedad de contenido y posibilidades.

Carlo Acutis es uno de los jóvenes que supo entender el alcance de YouTube durante sus primeros años, y no dudó en explotar todo su potencial para dar a conocer al mundo la belleza y plenitud de la Eucaristía.

Otra joven que ha sabido encontrar el alcance y el sentido de YouTube como una potencial herramienta de evangelización es Inma Vieitez, una asturiana de 21 años que, actualmente, cursa sus estudios en Madrid. A través de su canal de YouTube, 'La reina de corazones' -una referencia al personaje de 'Alicia en el país de las maravillas'-, aborda varios temas relacionados con la fe católica para explicarlos a su audiencia.

En su testimonio, recogido en el propio YouTube por la Conferencia Episcopal, Inma explica cómo Dios le robó el corazón después de un tiempo alejada de la fe: "Siempre he creído y tenido trato con Dios. Sin embargo, hubo una temporada en mi vida en la que me alejé más de Él y lo pasé un poco mal. Me volví a encontrar con Él en un encuentro del grupo católico Hakuna".

Un regreso a la fe y la creación de un canal católico

Después de su reconciliación con Dios, Inma relata cómo su inquietud acerca del mundo le llevó a hacerse eco de sus pensamientos a través de internet, hablando de los temas que a ella le interesaban. Para ello, aprovechó un canal de literatura que ya gestionaba, aunque pronto decidió crear 'La reina de corazones', con la intención de abarcar muchos otros temas que "no cabían en ese canal".

No obstante, su inquietud por hablar de Dios era mucho mayor: "Dios me expropió el canal y se terminó convirtiendo en un canal católico", manifiesta Vieitez en el vídeo.

"Me han llegado testimonios de gente que no creía y que lo ha visto, que Dios ha llegado a él a través del canal", expresa Inma en relación al contenido que publica en la plataforma.