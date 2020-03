Inglaterra se consagra a la Virgen en plena pandemia del coronavirus

La rededicación de Inglaterra a María ha reunido este domingo a medio millón de personas en torno al santuario de Walsingham -conocido como la Nazaret británica- a través de internet. Esta consagración iba a ser el gran evento de la Iglesia Católica en el Reino Unido, una cita histórica para volverse a poner en manos de la Virgen 400 años después, algo nunca visto en cada uno de los templos y parroquias del país. Y así ha sido. Pero en tele-peregrinación.

La idea inicial era renovar las promesas, como pueblo pero también individualmente, de los votos que hizo el Rey Ricardo II en 1381. Con las iglesias cerradas a cal y canto, y el coronavirus destrozando vidas y esperanzas, esta súplica ha cobrado más importancia y fuerza si cabe. Hay un millón de católicos practicantes en estas tierras, y la mitad de ellos vivió al unísono la ceremonia, a las 12 del mediodía del 29 de marzo. Los demás se fueron adhiriendo a lo largo del día, en distintos momentos, desde sus casas.

El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, celebró con todos ellos desde su catedral vacía en conexión con Walsingham. No exactamente como había imaginado tres años antes, cuando empezó a prepararlo todo como presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Pero agradecido al Señor, que también en esta ocasión ha ido por delante: “Siempre planeamos enfocarlo como una dedicación principalmente personal o familiar. Así que, en este sentido, este cambio ha sido providencial porque cada uno de nosotros nos habíamos estado preparando en la intimidad y no lo hemos interrumpido. Yo lo he vivido en oración y al mismo tiempo vía streaming. Asimismo, he mandado unos pequeños vídeos por internet estos días, compartiendo la preparación”.

El cardenal Nichols ha querido que esta bendición llegue también a España –“Un abrazo a todos los españoles, con mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un abrazo para los oyentes de la COPE”-, como hemos escuchado en El Espejo del 30 de marzo de 2020.

El nombre del evento es “Behold 2020”, que podría traducirse libremente como “Hágase de nuevo en 2020”. La palabra en sí significa “mirar, contemplar”, pero en este caso se toma prestada del Ángelus: “Behold the handmaid of the Lord” (“Hágase en mí según tu palabra”).