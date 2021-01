La influencer María Pombo sorprende a sus seguidores en instagram con este enigmático mensaje: "Muy triste"

La influencer Maria Pomboestá viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal y, en una de sus últimas stories en su cuenta de Instagram, se la puede ver con su pequeño Martín Castellano en brazos recomendando “muy seriamente” una película, “La Cabaña”.

La joven influencer asegura en un primer momento que es una película “muy triste, muy dura y preparad para llorar”. “Aunque no seas la típica persona que llora en las películas, con esta es imposible que no te salten las lágrimas” afirma Maria Pombo.

La mamá del pequeño Martín ha querido también avisar a sus millones de seguidores que “si estás pasando una época dura o sensible a lo mejor no es tu película ahora mismo. O igual sì y necesitas ese mensaje”.

Varias opiniones respecto a "La Cabaña"

El mensaje de la película, según Maria Pombo, es “espectacular y al que no estamos acostumbrados”. “Si veis la película por segunda o tercera vez captarás mensajes que no habías captado antes” dice la influencer que añade que, para quien ya la haya visto “que la vuelva a ver”.

En general, subraya la influencer, “hubo dos tipos de opiniones: los que no le había gustado nada y los que, la gran mayoría, me dieron las gracias y les flipó”. Maria Pombo, al final de sus stories, vuelve a dejar claro que “si no te ha gustado y te has quedado raro, vuelve a verla otra vez”. Y confiesa que “la primera vez que la vi no me gustó y no la entendí mientras que la segunda me gustó mucho y la tercera ya pasó a ser de mis películas favoritas”.

En las stories que la Pombo pone a continuación se puede ver cómo también personas ateas han conseguido apreciar la película. “Me considero atea, pero es una bonita forma de representar y explicar qué es Dios y como lo ven sus creyentes, para aquellos que les resulta difícil entender esa figura. Me gustó mucho. Muy recomendable a los no creyentes también” decía una de sus seguidoras.

“Yo soy atea, super atea y me parece una película preciosa, con un mensaje espectacular” afirmaba otra chica.

El mensaje "espectacular" de La Cabaña

La versión cinematográfica de la novela escrita por William Paul Youngbusca trasladar al lector el sentido del sufrimiento como parte del plan para nosotros de un Dios bueno. La película, protagonizada por Sam Worthington, narra la historia de un padre de familia marcado por el dolor de la pérdida traumática de su hija pequeña, Missy. Comienza entonces para la familia "la gran tristeza”, una enfermedad que corroe el alma y a la que Mack no consigue adaptarse. Le carcome el dolor por la ausencia de la niña, pero también preguntas que dirige a Dios y para las que no consigue respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? ¿Por qué la inocencia perece a manos de la iniquidad?

Un día, recibe una misteriosa carta que le invita a pasar el fin de semana en la cabaña donde se encontraron los últimos rastros de su hija. Desesperado e intrigado, decide acudir, encontrándose con unos anfitriones inesperados, la Santísima Trinidad: Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ellos le enseñarán a mirar su dolor de otra manera y a descubrir el poder sanador del perdón.