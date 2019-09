Fallece a los 100 años el Cardenal colombiano José de Jesús Pimiento

El Cardenal colombiano José de Jesús Pimiento, que a sus cien años era el más viejo del mundo y ejerció su ministerio bajo siete Papas, falleció este martes, informó la Conferencia Episcopal.

"Los obispos católicos de Colombia lamentan el fallecimiento del señor Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Manizales", publicó en su cuenta de Twitter el episcopado.

El deceso del Cardenal de 100 años de edad sucedió este martes 3 de septiembre, en horas de la tarde.

Según esa institución, "el deceso del Cardenal, de 100 años de edad, sucedió este martes 3 de septiembre en horas de la tarde".

Julio Cesar Pimiento, sobrino del Cardenal, dijo a periodistas que el purpurado, que estaba delicado de salud, sufrió un infarto este martes en la ciudad de Floridablanca, en el departamento de Santander (noreste), donde pasó sus últimos años.

Pimiento nació en el municipio de Zapatoca (Santander) el 18 de febrero de 1919 y fue ordenado presbítero el 14 de diciembre de 1941.

Fue nombrado obispo auxiliar de Pasto (suroeste) por el Papa Pío XII y, cuatro años después, Juan XXIII lo trasladó a la sede de Montería (norte), desde donde posteriormente pasó a la Diócesis de Garzón-Neiva (sur).

Entre 1962 y 1965 participó en las sesiones del Concilio Vaticano II y en 1972 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cargo que ocupó hasta 1978.

En mayo de 1975 fue nombrado por Pablo VI titular de la sede arzobispal de Manizales (centro), que gobernó durante 21 años hasta 1995, cuando por edad presentó su dimisión al Papa Juan Pablo II.

Fue creado Cardenal en el consistorio del 14 de febrero de 2015 por el Papa Francisco, que lo incluyó entre 15 nuevos "Cardenales no electores".

En esa oportunidad, la Conferencia Episcopal de Colombia indicó que la elevación de monseñor Pimiento a la dignidad Cardenalicia era "un reconocimiento a su vida y ministerio pastoral".

Debido a su avanzada edad, Pimiento, en ese momento de 96 años, no pudo viajar a Roma para recibir las insignias Cardenalicias de manos del Papa Francisco, por lo que el acto tuvo lugar en la catedral Primada de Colombia.

Los Cardenales no electores no tienen voto pero sí voz en un cónclave y no pueden ser elegidos Papa.

Monseñor Pimiento pasó los últimos años de su vida en la Casa San José, un lugar de retiro para sacerdotes ubicado en Floridablanca.

Pese a que la iglesia ordena que el entierro de un obispo sea en el último lugar en donde ejerció su labor que, en el caso del Cardenal, sería Manizales, su sobrino manifestó que la voluntad de Pimiento era ser sepultado Bucaramanga, capital de Santander.