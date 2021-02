La estrella de 'Dos hombres y medio' que renunció a ser el mejor pagado tras un trauma que cambió su vida

'Two and a Half Men' ('Dos hombres y medio') fue una de las comedias norteamericanas más seguidas de la historia de la televisión, y que se mantuvo en la pequeña pantalla algo más de una década, del 2003 al 2015. La serie relata la convivencia de dos hermanos con personalidades opuestas. El hijo de uno de ellos, Jake Harper (intepretado por Angus Jones), adquiría a lo largo de los capítulos las actitudes excéntricas de su tío.

Angus Jones ya había debutado en películas como 'Simpático' cuando tan solo tenía seis años, aunque su papel fue poco relevante en la historia. Empezó a hacerse un nombre en la industria televisiva cuando comenzaron las emisiones de 'Two and a Half Men', a la edad de nueve años. Tal fue su popularidad que en algunas entrevistas llegó a confesar que ni siquiera podía salir a la calle, con lo que ello conlleva especialmente a esas edades. Llegó a sufrir el acoso de sus fans, por lo que realmente no pudo saborear las mieles del éxito. Su fama contrastaba con su crisis emocional, siempre difícil de emocionar cuando ni siquiera has llegado a la edad adolescente.

Los padres de Angus querían que su hijo fuera actor

Sus padres tenían interés en que el pequeño Angus Jones saliese en televisión. Incluso se podría decir que les obsesionaba. Solo así se explica que comenzaran a llevarle con cinco años por diferentes castings para tener un papel en series y películas. Pero realmente Jones nunca mostró interés por dedicarse a la profesión de actor. Tal y como confesó en una conversación, fue su madre quien le empujaba a dar ese salto, ya que desde corta edad se le daba bien imitar voces de personajes televisivos, con gran capacidad para aprenderse pronto los diálogos del guion.

La insistencia de los padres dieron su fruto, y fue seleccionado para participar en series y películas, hasta llegar a la exitosa 'Two and a Half Men'. En un primer momento firmó por dos temporadas, por el que se embolsó casi ocho millones de dólares. De esta manera, Angus Jones se convirtió en el adolescente mejor pagado de EEUU.

Angus Jones amasó más de 15 millones de euros gracias a 'Two and a Half Men'

Con el paso de los años y la grabación de nuevas temporadas de la serie, su caché subió de manera sgnificativa, llegando a percibir 350.000 dólares por capítulo. Cuando su rostro era de los más populares de América, muchas empresas recurrían a él para protagonizar campañas publicitarias. No obstante, rechazó la mayoría de ellas.

Por contra, sí que destinó parte de su fortuna en colaborar con diferentes ONGs, especialmente las que se dedicaban a paliar las situaciones de pobreza de los más pequeños y maltratados. Incluso fundó entidades dedicados a este fin.

Angus Jones se retiró en 2014 para profundizar en su vida espiritual

Pero todo tiene un fin, y en 2014, una temporada antes de que se pusiese punto y final a las grabaciones de 'Two and a Half Men', el pequeño Angus Jones optó retirarse, ya que no se sentía cómodo con los directores y guionistas de la serie.

Su marcha de una de las comedias más exitosas de la historia hizo que el joven actor cambiara su manera de pensar. Se sentía culpable por su papel de Jake Harper pese a catapultarle a la fama. De hecho, visitó varias iglesias. Tenía la necesidad de recuperar la vida que había perdido durante su niñez. Comenzó a estudiar en la Universidad de Colorado. Retomó el contacto con sus amigos.

“Crecí bajo la mirada de millones de ojos. Por ahora no quiero más eso. Necesito mi privacidad, poder disfrutar de mis amigos, viajar, hacer cosas que nunca hice”, comentó hace tiempo en sus redes sociales.

Además, decidió profundizar en su vida religiosa, a raíz de salvarse de un grave accidente. Fue bautizado e inmediatamente arremetió contra su trabajo. Comentó que 'Two and a Half Men', y en especial su personaje, no se correspondía con sus creencias.

“El programa es inmundo. Los temas que se tocan son completamente incorrectos. Me siento un hipócrita pagado. Los espectadores deberían de dejar de ver ese programa”, comentó a través de un video que publicó en YouTube al despedirse.

Al mismo tiempo, se volcó a las redes sociales a difundir la palabra de Dios. Además de la predicación, dedica su tiempo a trabajar en la productora Tonita, que inauguró en el 2016 junto a Justin Combs, hijo del rapero Diddy Combs. Participa también en las reuniones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es lo que marca el día a día de esta estrella precoz que decidió retirarse cuando apenas tenía veinte años. En la actualidad tiene 27 primaveras.