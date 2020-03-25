Enfermos o fallecidos por las que pedimos oraciones en la Misa de hoy en TRECE

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
COPE.ES
Tiempo de lectura: 2'
Actualizado 10:20
La Misa de este miércoles que TRECE va a emitir a las 11.00h. se ofrece por estos enfermos o fallecidos por el coronavirus:
LUCIA DOMINGUEZ RAMOS
EMILIO ALVARADO
MARTIN Y MANUELA
MARIA LUISA
ROSA ORTEGA
JUAN LUIS
PEPE E ISABEL
ALFREDO RUBIO Y SOR DIONISIA
ANDRES CALPE
MANUEL GARCIA HERRERO Y CONCHA
ISABEL MARTIN
CARMEN GALINDO
JOSE Y ANGELES
SATURNINO
RICARDO Y RAFAEL
JOSEFA
MARIA JOSE Y JUAN , JUAN MARIA, FELIPE
MARUJA FERNANDEZ
PEDRO GONZALEZ
JOAN
Rut
SRA TRINIDAD
ANGEL
MARIA ANGELES
ERNESTO (TITO)
ESPERANZA PERLADO
VICENTE
ARTURO
PRUDENCIANO
PILAR Y RAQUEL
GUILLERMO Y AQUILINO
PERFECTA Y FELIPE
CONCHA
AMPA Y PEPI
MARIA PEREGRIN
AURORA MENA VALLEJO
ENRIQUE PEREZ SALGUERO
VICTOR RUIZ
JUAN PABLO VALVERDE ALDANA
JESUS, ANGEL, CARLOS Y LUIS
LUCIA HOJAS Y HOJAS
DOLORES ALVAREZ, FRANCISCO Y DOLORES PIÑEIRO
IGNACIO
LAURA
ISABEL CAMACHO EDUARDO CID
BEGOÑA
ADELA
CUCHI
JUAN, RODOLFO , ANA Y SALVADOR
LUIS Y MANUEL
CONCHITA
VALENTIN
TOMAS
FLORENTINA CIMIANO
SOLE, LAURA Y ALVARO
PATROCINIO
FRANCISCO
SANTIAGO HERNAN
JOSE MANUEL, MARTINA Y GUILLERMO
HUGO,MARTA,CURRO,PACHA Y LUISON
MANOLO
MARINA. JOSE , BELEN Y LUIS
ANGEL
ROBERTO
PACO
LALA, JOSE, beATRIZ Y EDU
JOSE Y MARIA
FORELE
MARTA
CARLOS
ROCIO
LOLA
CARMINA
PEPE
CARLOS
ANAMARI
JOAQUIN
PABLO Y MARI CARMEN
CARLOS
JAVIER
TERESA Y SALVADOR
MARIA DEL CARMEN
PEPE
PURIFICACION Y MANUEL
JULIA, JOSE Y ANASTASIO
BENITO
ESPERANZA
VELINO Y TIRSO
CARLOS
MARI
MAGDA
MARCIAL
MARTIN
MARGA Y MIGUEL
PADRE MATEOS, MARIA PILAR Y EMILIO
EMILIANO
CAROLINA Y JOSE
CONCHI Y JORGE
JOSE LUIS Y JOSE MARIA
RODRIGO
JOSE
RAFAEL Y CHARITO
EULALIA
TELLO
EUGENIO
NATALIA,CARMEN Y ERICA
D. IGNACIO
TERESA
ALVARO
ANDRES
MARIA
MARIA ANTONIETA
BELEN
JUSTO, MERCEDES Y MANOLO
CARMEN Y CARMEN
FRANCISCO
ENRIQUE
ROSI Y JOAQUIN
ROBERTO
LOLA
JOSE Y MILAGROS
ANGEL Y GLORIA
JAVIER
JOSE
CANDELAS Y TOMAS
MIGUEL
RUFO, RICARDO, LEONOR Y JOSEFA
JOSEFA
LUIS
ROMAN
BENJAMIN
JUANJO
ELENA Y ALBERTO
RAUL
LUISA
JACINTO, MERCEDES, ANTONIO Y MATILDE
IGNACIO Y Mª JESUS
ALEJANDRO
JOSE LUIS
LUIS
ISABELO Y CONCHA
MARTA Y PEDRO
MIRKO
AMPARO Y PEDRO
ALONSO , PILAR Y PEPE
BOMI YANINA
CESAR
JOSEFA
GEMA SALCEDO
ANDRES
ANTONIO
MERCEDES
MARI CARMEN
TOMAS, AURORA Y MARIA
RAMON
CONSUELO
PAULINO, AURELIA Y JESUS
BEATRIZ
JUAN
INOCENCIA Y RAMON
DOLORES
ANTONIO
OLIMPIO
JOSE JULIO
Mª ISABEL
FERNANDO
CARMEN
LOURDES
JUANMA Y VIOLETA
SONIA
JOSE ANTONIO
JUSTA Y ROQUE
JUANITO, MANOLI, CRISTIAN, YAIZA Y LOLI
MARIA DE LAS NIEVES
ANTONIO
CARLOS
JULIO
JOSE
LOURDES Y ROBERTO
MARIA
PRUDENCIO
MARI TERE
CLEMENTINA
ANDREA
TOMASA
RICARDO
DANIEL
EMILIO
VICTORIANA
VICENTE
ANDREA Y MARINA
GERARDO
JUAN
MAGDALENA, CARMEN, RAMON Y MARILUZ
MAGDALENA
NIEVES Y CRISTINA
LOLA
CRISTINA Y CARLOS
CHEMA Y CARLA
MANOLI
PILAR
MARIA ALMUDENA
ESTEBAN Y ANGEL
SANTIAGO Y ELENA
GLORIA
LORENZANA
JULIA
BEGOÑA
JOSE LUIS
ISABEL Y SUS PADRES
ANGELA
LIBRADA
CARMEN
MONTSE Y JOSE ANTONIO
JESUS
MIGUEL, CARLOS Y BORJA
MANUEL
DOLORES
TERESA
MARCELINO
JULIO (CURA)
ANGEL
JUAN IGNACIO
FRANCISCO LUIS
JESUS
CARLOS Y JULIA
FERNANDO
HENRY
MAITE
MARIA LUISA
OLEGRARIO
MERCEDE+A234:B343S
BALBINO, ANGELINES Y ÁNGEL
GLORIA
MARÍA ISABEL , FERNANDO y GELUCA.
ANTONIA
FERNANDO
ELENA y BELÉN
AURORA
PEPITA y VICENTE
ÁNGEL TOMÉ CANELO
MARÍA JESÚS FERNANDEZ DE TEJA
MIRIAM BLANCO
MARUJA
JUAN JOSÉ
MABEL Y RAFAEL
MARIA VICTORIA Y JUAN
FAMILIA GARZA GARRIDO
HERMANA CONCHI CARDENAS
MARÍA PAZ
ANTONIO, MARÍA, MARUJITA, y VERÓNICA
ENRIQUE
ANTONIO
MERCEDES
CRESCENCIA TORRESANO
ELENA,CHARITO, JESUS, LOURDES
CARLOS
GUILLERMO
PILAR
MARIA JESUS
BEATRIZ
JUAN ANTONIO
JOSE
RICARDO Y MANUEL
JOSE MARIA MARTÍNEZ
FÉLIX GONZÁLEZ
IVAN Y LUIS
MIGUEL
HUGO
FERNANDO Y FERRÁN
MARI CARMEN
LALI
JOSE JUAN
FELIPE
Franco Rocca
BEGOÑA
FERNANDO
AMADO
BENILDE DIAZ
VICENTE CAPDEVILA
PEDRO ENRIQUE
LARA Y MIREIA
JOSE RAMÓN SETO
CHITA PURI Y ROCIO
JUAN ANTONIO
ALBA, ANTONIO, OSCAR Y DANIEL
MARC PEREZ SOLER
AGUSTÍN Y ROSARIO
ENRIQUE, ANGELINES, VIVIANA Y JULIO
JAVIER
ELENA
DANIEL
JOSÉ TENDER
TRINI
FLORENCIO Y GLORIA
FERNANDO
EL CHAPI
ÁLVARO SONIA E ISABEL
ANTONIO FERNANDEZ
MARÍA JESUS
DANIEL, DAVID Y MANOLO
FERNANDO
MARTA
JOSÉ, ISIDORA Y LUISA
ANTONIO, PACO Y SANTIAGO
LUIS, CARMEN Y NORI
MANOLO, NIEVES, CARMEN Y JOSEFA
ÁNGEL SERRANO
DORI, LIVINIO Y ROSA
AMADOR
VISI
CARMEN
JOAQUINA
MARÍA LUISA
MAXIMINO, MERCEDES Y MERCE
ÁNGELES
MANUEL
ANTONIO
CARMEN ENJUTO
FERNANDO, MARINA Y TEODORO
INÉS
FAMILIA NAVARRO CABAÑAS
ÁNGELES GUTIÉRREZ MARTÍN
ESTEFANÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
ELENA, PEDRO Y SAMUEL
FELICIANA Y MARIANO
FRANCISCO FERNANDEZ
ENRIQUE
EDUARDO Y ESPERANZA
FRANCISCO DE ASÍS Y PILAR
LOURDES
PURI
PACO
JOAQUÍN
ANTONIO, JOSÉ LUIS, Mº JOSÉ Y LOURDES
CRISTINO
CARLOS
GASPAR
MARÍA JESÚS Y MANOLI
JOSE MARI
FRANCISCO DE ASÍS Y JUSTA
MARI CARMEN LABORDA
CARLOS E ISABEL
MARIANO
JUAN PEDRO
ÁNGEL E IGNACIO
NATALIA
GENEROSO
MARÍA ISABEL
RAMÓN
AGUSTÍN
NOEMÍ
PAULINO
VICENTE Y TERESA
GOYO Y LOURDES
FRANCISCO MELLADO
JAVIER
JORGE
PACO Y MARI CARMEN
FRANCISCO
JAVIER
JORGE
EMILIO
MARÍA ÁNGELES Y MARI
ASUNCIÓN Y JESÚS
ROSA MARÍA DEL CARMEN
Por las Hijas de la Caridad
MARÍA TERESA
JOSÉ
MARÍA Y RICARDO
JOSE MARÍA
ROMÁN
HERMANA TERESIANA PEPA
JORDI
MIGUEL URANGA
JORGE ROQUETTE GAONA
HUGO BARCÁIZTEGUI
ROSA
MERCEDES
MARIA LUISA Y ALEJO
ANA MARÍA
Mª ANGUSTIAS
JOSEFINA RINCÓN
AURORA
ENRIQUE
MARCELINO
ISA
ÁNGEL NIETO
ISABEL
JAVIER
PALOMA
MARIBEL
MIGUEL ÁNGEL
DOMINGO
EVARISTO
LOLI
POR TODOS LOS ENFERMOS DE GARROVILLAS EN CÁCERES
POR TODOS LOS ENFERMOS DE ASPE EN ALICANTE
ANTONIO Y ADELA
MARIANO RIVERA
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