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    Enfermos o fallecidos por las que pedimos oraciones en la Misa de hoy en TRECE

    Enfermos o fallecidos por las que pedimos oraciones en la Misa de hoy en TRECE

     

    COPE.ES

    Tiempo de lectura: 2'Actualizado 10:20

    La Misa de este miércoles que TRECE va a emitir a las 11.00h. se ofrece por estos enfermos o fallecidos por el coronavirus: 

    LUCIA DOMINGUEZ RAMOS

    EMILIO ALVARADO

    MARTIN Y MANUELA

    MARIA LUISA

    ROSA ORTEGA

    JUAN LUIS

    PEPE E ISABEL

    ALFREDO RUBIO Y SOR DIONISIA

    ANDRES CALPE

    MANUEL GARCIA HERRERO Y CONCHA

    ISABEL MARTIN

    CARMEN GALINDO

    JOSE Y ANGELES

    SATURNINO

    RICARDO Y RAFAEL 

    JOSEFA

    MARIA JOSE Y JUAN , JUAN MARIA, FELIPE

    MARUJA FERNANDEZ

    PEDRO GONZALEZ

    JOAN

    Rut

    SRA TRINIDAD

    ANGEL

    MARIA ANGELES 

    ERNESTO (TITO)

    ESPERANZA PERLADO

    VICENTE

    ARTURO

    PRUDENCIANO

    PILAR Y RAQUEL

    GUILLERMO Y AQUILINO

    PERFECTA Y FELIPE

    CONCHA

    AMPA Y PEPI

    MARIA PEREGRIN

    AURORA  MENA VALLEJO 

    ENRIQUE PEREZ SALGUERO

    VICTOR RUIZ

    JUAN PABLO VALVERDE ALDANA

    JESUS, ANGEL, CARLOS Y LUIS

    LUCIA HOJAS Y  HOJAS

    DOLORES ALVAREZ, FRANCISCO Y DOLORES PIÑEIRO

    IGNACIO 

    LAURA

    ISABEL CAMACHO EDUARDO CID

    BEGOÑA

    ADELA

    CUCHI

    JUAN, RODOLFO , ANA Y SALVADOR

    LUIS Y MANUEL

    CONCHITA

    VALENTIN

    TOMAS 

    FLORENTINA CIMIANO

    SOLE, LAURA Y ALVARO

    PATROCINIO

    FRANCISCO

    SANTIAGO HERNAN

    JOSE MANUEL, MARTINA Y GUILLERMO

    HUGO,MARTA,CURRO,PACHA Y LUISON

    MANOLO

    MARINA. JOSE , BELEN Y LUIS

    ANGEL

    ROBERTO

    PACO

    LALA, JOSE, beATRIZ Y EDU

    JOSE Y MARIA

    FORELE

    MARTA

    CARLOS

    ROCIO

    LOLA

    CARMINA

    PEPE 

    CARLOS

    ANAMARI

    JOAQUIN

    PABLO Y MARI CARMEN

    CARLOS

    JAVIER

    TERESA Y SALVADOR

    MARIA DEL CARMEN

    PEPE

    PURIFICACION Y MANUEL

    JULIA, JOSE Y ANASTASIO

    BENITO

    ESPERANZA 

    VELINO Y TIRSO

    CARLOS

    MARI

    MAGDA

    MARCIAL

    MARTIN 

    MARGA Y MIGUEL

    PADRE MATEOS, MARIA PILAR Y EMILIO

    EMILIANO

    CAROLINA Y JOSE

    CONCHI Y JORGE

    JOSE LUIS Y JOSE MARIA

    RODRIGO

    JOSE

    RAFAEL Y CHARITO

    EULALIA

    TELLO

    EUGENIO

    NATALIA,CARMEN Y ERICA

    D. IGNACIO

    TERESA 

    ALVARO

    ANDRES

    MARIA

    MARIA ANTONIETA

    BELEN

    JUSTO, MERCEDES Y MANOLO

    CARMEN Y CARMEN

    FRANCISCO

    ENRIQUE

    ROSI Y JOAQUIN

    ROBERTO

    LOLA

    JOSE Y MILAGROS

    ANGEL Y GLORIA

    JAVIER

    JOSE

    CANDELAS Y TOMAS

    MIGUEL 

    RUFO, RICARDO, LEONOR Y JOSEFA

    JOSEFA

    LUIS

    ROMAN

    BENJAMIN

    JUANJO

    ELENA Y ALBERTO

    RAUL

    LUISA

    JACINTO, MERCEDES, ANTONIO Y MATILDE

    IGNACIO Y Mª JESUS 

    ALEJANDRO

    JOSE LUIS 

    LUIS

    ISABELO Y CONCHA

    MARTA Y PEDRO

    MIRKO

    AMPARO Y PEDRO

    ALONSO , PILAR Y PEPE

    BOMI YANINA

    CESAR

    JOSEFA

    GEMA SALCEDO

    ANDRES

    ANTONIO

    MERCEDES

    MARI CARMEN

    TOMAS, AURORA Y MARIA

    RAMON

    CONSUELO

    PAULINO, AURELIA Y JESUS

    BEATRIZ

    JUAN

    INOCENCIA Y RAMON

    DOLORES

    ANTONIO

    OLIMPIO

    JOSE  JULIO

    Mª ISABEL

    FERNANDO

    CARMEN

    LOURDES

    JUANMA Y VIOLETA

    SONIA

    JOSE ANTONIO

    JUSTA Y ROQUE 

    JUANITO, MANOLI, CRISTIAN, YAIZA Y LOLI

    MARIA DE LAS NIEVES

    ANTONIO

    CARLOS 

    JULIO

    JOSE

    LOURDES Y ROBERTO 

    MARIA

    PRUDENCIO

    MARI TERE

    CLEMENTINA

    ANDREA

    TOMASA

    RICARDO

    DANIEL

    EMILIO

    VICTORIANA

    VICENTE

    ANDREA Y MARINA 

    GERARDO

    JUAN 

    MAGDALENA, CARMEN, RAMON Y MARILUZ

    MAGDALENA

    NIEVES Y CRISTINA

    LOLA

    CRISTINA Y CARLOS 

    CHEMA Y CARLA

    MANOLI

    PILAR 

    MARIA ALMUDENA

    ESTEBAN Y ANGEL

    SANTIAGO Y ELENA

    GLORIA

    LORENZANA

    JULIA

    BEGOÑA

    JOSE LUIS

    ISABEL Y SUS PADRES

    ANGELA 

    LIBRADA

    CARMEN 

    MONTSE Y JOSE ANTONIO

    JESUS

    MIGUEL, CARLOS Y BORJA 

    MANUEL 

    DOLORES

    TERESA

    MARCELINO

    JULIO  (CURA)

    ANGEL

    JUAN IGNACIO

    FRANCISCO LUIS

    JESUS

    CARLOS Y JULIA

    FERNANDO

    HENRY

    MAITE

    MARIA LUISA

    OLEGRARIO 

    MERCEDE+A234:B343S 

    BALBINO, ANGELINES Y ÁNGEL

    GLORIA

    MARÍA ISABEL , FERNANDO  y GELUCA.

    ANTONIA

    FERNANDO

    ELENA  y BELÉN

    AURORA

    PEPITA y VICENTE

    ÁNGEL TOMÉ CANELO

    MARÍA JESÚS  FERNANDEZ  DE TEJA

    MIRIAM BLANCO

    MARUJA

    JUAN JOSÉ

    MABEL Y RAFAEL

    MARIA  VICTORIA Y JUAN

    FAMILIA GARZA GARRIDO

    HERMANA CONCHI CARDENAS

    MARÍA PAZ

    ANTONIO, MARÍA, MARUJITA, y VERÓNICA

    ENRIQUE

    ANTONIO

    MERCEDES 

    CRESCENCIA TORRESANO

    ELENA,CHARITO, JESUS,  LOURDES

    CARLOS

    GUILLERMO

    PILAR

    MARIA JESUS

    BEATRIZ

    JUAN ANTONIO

    JOSE

    RICARDO Y MANUEL

    JOSE MARIA MARTÍNEZ 

    FÉLIX GONZÁLEZ

    IVAN Y LUIS

    MIGUEL 

    HUGO

    FERNANDO Y FERRÁN

    MARI CARMEN

    LALI

    JOSE JUAN

    FELIPE 

    Franco Rocca

    BEGOÑA

    FERNANDO

    AMADO

    BENILDE DIAZ

    VICENTE CAPDEVILA

    PEDRO ENRIQUE 

    LARA Y MIREIA

    JOSE RAMÓN SETO

    CHITA PURI Y ROCIO

    JUAN ANTONIO

    ALBA, ANTONIO, OSCAR Y DANIEL

    MARC PEREZ SOLER

    AGUSTÍN Y ROSARIO

    ENRIQUE, ANGELINES, VIVIANA Y JULIO

    JAVIER 

    ELENA

    DANIEL

    JOSÉ TENDER

    TRINI

    FLORENCIO Y GLORIA

    FERNANDO

    EL CHAPI

    ÁLVARO SONIA E ISABEL

    ANTONIO FERNANDEZ

    MARÍA JESUS 

    DANIEL, DAVID Y MANOLO

    FERNANDO

    MARTA

    JOSÉ, ISIDORA Y LUISA

    ANTONIO, PACO Y SANTIAGO

    LUIS, CARMEN Y NORI

    MANOLO, NIEVES, CARMEN Y JOSEFA

    ÁNGEL SERRANO

    DORI, LIVINIO Y ROSA

    AMADOR

    VISI

    CARMEN

    JOAQUINA

    MARÍA LUISA

    MAXIMINO, MERCEDES Y MERCE

    ÁNGELES

    MANUEL

    ANTONIO

    CARMEN ENJUTO

    FERNANDO, MARINA Y TEODORO

    INÉS

    FAMILIA NAVARRO CABAÑAS

    ÁNGELES GUTIÉRREZ MARTÍN

    ESTEFANÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

    ELENA, PEDRO Y SAMUEL

    FELICIANA Y MARIANO

    FRANCISCO FERNANDEZ 

    ENRIQUE

    EDUARDO Y ESPERANZA

    FRANCISCO DE ASÍS Y PILAR

    LOURDES 

    PURI

    PACO 

    JOAQUÍN

    ANTONIO, JOSÉ LUIS, Mº JOSÉ Y LOURDES

    CRISTINO

    CARLOS

    GASPAR

    MARÍA JESÚS Y MANOLI

    JOSE MARI

    FRANCISCO DE ASÍS Y JUSTA 

    MARI CARMEN LABORDA

    CARLOS E ISABEL

    MARIANO

    JUAN PEDRO

    ÁNGEL E IGNACIO

    NATALIA

    GENEROSO

    MARÍA ISABEL

    RAMÓN

    AGUSTÍN

    NOEMÍ

    PAULINO

    VICENTE Y TERESA

    GOYO Y LOURDES

    FRANCISCO MELLADO

    JAVIER 

    JORGE

    PACO Y MARI CARMEN

    FRANCISCO

    JAVIER 

    JORGE

    EMILIO 

    MARÍA ÁNGELES Y MARI

    ASUNCIÓN Y JESÚS

    ROSA MARÍA DEL CARMEN

     Por las Hijas de la Caridad

    MARÍA TERESA

    JOSÉ

    MARÍA Y RICARDO

    JOSE MARÍA 

    ROMÁN

    HERMANA TERESIANA PEPA

    JORDI

    MIGUEL URANGA

    JORGE ROQUETTE GAONA

    HUGO BARCÁIZTEGUI

    ROSA  

    MERCEDES 

    MARIA LUISA Y ALEJO

    ANA MARÍA

    Mª ANGUSTIAS

    JOSEFINA RINCÓN

    AURORA

    ENRIQUE

    MARCELINO

    ISA 

    ÁNGEL NIETO

    ISABEL

    JAVIER 

    PALOMA

    MARIBEL

    MIGUEL ÁNGEL

    DOMINGO

    EVARISTO

    LOLI

    POR TODOS LOS ENFERMOS DE GARROVILLAS EN CÁCERES

    POR TODOS LOS ENFERMOS DE ASPE EN ALICANTE

    ANTONIO Y ADELA

    MARIANO RIVERA

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