Desvelada la imagen que apareció en la fachada de un hotel cercano al hospital y que se hizo viral

Las redes sociales han hecho viral la imagen de un rosario gigante proyectada sobre la fachada de un edificio ubicado cerca del Hospital de San Pablo en Vancouver, Canadá. La pared sobre la que se reflejó el rosario pertenece a un hotel de 20 pisos conocido como Wall Centre. La imagen no solo sorprendió al público, sino que sirvió de consuelo a la madre de un moribundo que se encontraba esperando una cama en el centro hospitalario, tal y como precisó la Archidiócesis de Vancouver.

La mujer se encontraba junto a su hija. Ambas estaban de visita en la habitación de su hijo convaleciente, cuando desde la ventana del hospital alcanzaron a ver la enorme imagen del Santo Rosario proyectada a lo largo de la fachada del edificio. El hecho conmovió hasta las lágrimas a la madre y le llevó consuelo y esperanza a su hijo y a toda la familia en medio de esos duros momentos.

La Archidiócesis de Vancouver publicó la fotografía el 15 de enero en su cuenta de Facebook, Instagram y Twitter,después de que la madre del moribundo las compartiera. La imagen se viralizó y generó comentarios de sorpresa, exaltaciones a la Virgen María, apoyo y oraciones por la familia.

A local Catholic mother sent us this photo. Her son is waiting for a hospice bed at St. Paul's Hospital, as he's coming close to the end of his life. His mother and sister were in his room when he noticed this pattern on the @WallCentre in Vancouver. @Providence_Hlthpic.twitter.com/UB1YqSoyGh