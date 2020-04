COPE te trae el rezo diario de los Laudes para acompañarte durante la Semana Santa

En este Domingo de Ramos, el párroco D. Manuel Ros Cámara dirige una nueva oración en el rezo de Laudes, marcado por una fecha atípica. Un Domingo de Ramos atípico, marcado por el confinamiento al que se enfrenta toda España desde la última semana. Un rezo de Laudes que puedes escuchar, como cada día, en COPE.es, donde ha acompañado a los lectores y oyentes en las semanas previas a la Semana Santa, y ahora durante esta semana tan especial.

“Celebramos que Cristo, subido sobre un asno, entra en Jerusalén. Voluntariamente, Dios hecho hombre, entra en la ciudad a dar la vida”, explica el sacerdote. “Ojalá Cristo también entrara en nuestra vida, Dios está en los Laudes de su pueblo, Dios está en las alabanza. Dios está en la bendición. Y viene a nuestra vida a sacarnos de la muerte que llevamos dentro, de querer hacer el bien y no poder. ¿Quién me librará de ser esclavo de las pasiones?”, clama D. Manuel Ros Cámara este domingo.

“¿Quién me librará de esta pereza que me invade? Bendito tú que vienes en el nombre del señor, no a condenarme, sino a salvarme”, explica el sacerdote de la parroquia toledana de Santa Eulalia.

D. Manuel Ros Cámara, párroco de Santa Eulalia

COPE TE ACOMPAÑA EN SEMANA SANTA

La cuarentena y el confinamiento de toda la sociedad española para luchar contra una terrible pandemia como es el coronavirus ha llevado a que miles de creyentes no puedan acudir a las parroquias. Por ello, en COPE te traemos los rezos de Laudes de esta parroquia de mano de D. Manuel Ros Cámara, una iniciativa más de toda la programación especial con la que tu radio y TRECE te traen estos días tan difíciles a nivel espiritual.

Por ello, y cada día, con motivo de la preparación para la Semana Santa, COPE te trae un nuevo laude de tu parroquia para que el rezo sea cada día un poco más fácil. En unas semanas duras por la cancelación de las procesiones, los lectores y oyentes de COPE pueden encontrar resguardo espiritual en las misas, rezos y liturgias emitidas como parte de la programación religiosa, además de una programación especial dedicada a la Semana Santa.