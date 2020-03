¿Considera válido la Iglesia ver una misa por televisión en diferido?

Don Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, ha participado este jueves en el consultorio "La fe en tiempos de coronavirus" para responder a las preguntas de muchos fieles sobre cómo vivir nuestra fe católica en los difíciles tiempos que vivimos.

Muchas de las cuestionadas de los usuarios de COPE.es han estado centrados en las Misas, que debido al cierre de templos deben seguirse ahora a través de la televisión, la radio o internet. Juan Carlos Ramos ha establecido unas pautas para un correcto seguimiento de esta celebración. Lo más importante es tener en cuenta que no es un programa más de televisión o de radio: "No se trata de ver, sino de participar. No hay que sentarse a mirar pásivamente como el que ve otro programa de televisión", ha dicho.

En este sentido, Juan Carlos Ramos ha recomendado vestirse adecuadamente, preparar la sala desde la cual vamos a seguir la Misa y expresarnos corporalmente como habituamos cuando estamos en la Iglesia. "Los gestos externos son la oración del cuerpo. El cuerpo reza cuando se arrodilla, reza cuando se levanta las manos y reza cuando manifiesta lo que uno lleva en el corazón", ha dicho.

¿Y es lo mismo ver una misa en directo que en diferido? El sacerdote es claro. "Con la misa en directo nos unimos a algo que está ocurriendo en ese momento junto a otras millones de personas, en la Tierra y en el Cielo. Por tanto, siempre en directo porque así participas en ese acto y estás involucrado en la misma", ha dicho durante el consultorio.

Juan Carlos Ramos cree que estas semanas en las que no podemos acudir a la Iglesia para participar físicamente en la Misa nos van a ayudar a valorar esta celebración cuando los templos estén de nuevo abiertos. "Nos vamos a dar cuenta del gran valor que tiene ir a Misa. Lo mismo cuando vayamos a comulgar. Vamos a comprobar que no debe ser algo rutinario, sino que que cada Comunión debe ser como si fuera la primera o la última vez", ha dicho. Además, en estos días en los que no podemos confesarnos, asegura que es suficiente un acto de contrición perfecta. "Podemos pedir perdón a Dios por pecados y tener la voluntad de que en el primer momento que podamos, vayamos a nuestro sacerdote para confesarnos", ha señalado.

El sacerdote ha recomendado cualquier oración para estos días, aunque ha recordado que el Papa ha creado una especial donde se pide el amparo de la Virgen. En cuanto a un evangelio, Ramos ha hablado sobre el de la Resurrección de Lázaro. "Nos hace ver en estos tiempos que la muerte no es la última palabra", ha señalado.

Si tú tienes una pregunta para Juan Carlos Ramos, envíanos un correo a participacion@cope.es. Los consultorios "La fe en tiempos de coronavirus" se retransmiten todos los jueves a las 12.00h. en COPE.es y redes sociales de COPE (Facebook y Youtube).