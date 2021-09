El Bottomley Home Orphanage de Daca (Bangladesh) cumple 75 años al servicio de los niños huérfanos

La Congregación de las Hermanas Misioneras de la Reina de los Apóstoles celebró los 75 años desde la fundación del Bottomley Home Orphanage, un orfanato católico en el que se fueron alojados varios niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1946, el centro fue erigido en Daca, localidad perteneciente a Bangladesh. Los Misioneros de la Santa Cruz, sus primeros administradores, la fundaron en un momento en que la región sufría una gran hambruna que provocó la muerte de millones de personas.

Después de casi 15 años de gestión, en 1970 los religiosos confiaron el centro a las Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones, aunque un año después pasó a la dirección de las Misioneras de la Reina de los Apóstoles, congregación que administra el orfanato hasta el día de hoy. En 2004, la comunidad religiosa decidió convertir el orfanato en un centro exclusivamente femenino.

