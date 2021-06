Ayuso confiesa a Bertín la decisión personal que ha tomado a raíz de la pandemia: "La perdí..."

Este jueves, Bertin Osborne ha vuelto a la parrilla de Telecincocon su mítico programa 'Mi casa es la tuya' y lo ha hecho por todo lo grande entrevistando a la presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso.

Ambos han compartido risas, confesiones y una comida muy especial. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado a los espectadores su faceta más personal y natural. La política ha compartido con el presentador detalles de su vida personal que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros de su vida.

.@IdiazAyuso estudió periodismo y no fue hasta entrar en la universidad que se empezó a interesar más activamente por la política https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/L5oU8zkMuz — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

El proceso de conversión de Isabel Díaz Ayuso

Entre los muchos temas que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha abordado también ha tenido un papel relevante el de la fe. Isabel Díaz Ayuso ha confesado haber vivido un proceso de conversión en este último año de pandemia.

“Me ha cambiado mucho ser presidente de la Comunidad, soy mucho más niñera, adoro la infancia y me preocupa como nunca" ha afirmado la presidenta.





Casi todos los planes que he puesto en marcha han sido para ellos y durante la festividad del 2 de mayo les dimos la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo "por el trabajo que han hecho durante la pandemia y por el ejemplo que nos han dado a todos”.

.@idiazayuso, sobre los palos que recibe por su posición: “Pagas un precio altísimo, sobre todo con tu vida personal, pero a mí me compensa” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/zpfgayVqPa — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

"Perdí la fe"

La presidenta ha confesado además que, desde que preside la Comunidad de Madrid es “más creyente”: “Es curioso porque hay tanta gente por España que me ha dicho que rezaba por mí, no te imaginas cuánta, y me emociono”.

Isabel Díaz Ayuso ha admitido además “desde los 9 años perdí la fe bastante”. Preguntada por Bertin Osborne sobre las razones de la perdida de la fe, la presidenta ha confesado que sentía que “era una forma de liberarme, de independizarme de muchas cosas, de la muerte de mi abuelo, de ser crítica contra la corriente y, sin embargo, es como haber recuperado mucho la fe desde la primera ola de la pandemia yendo a muchas misas y sintiendo el dolor profundo de la gente que faltaba”.





La presidenta, muy emocionada, ha subrayado que se ha encontrado con “mucha gente que me ha dicho en la cara que rezaba por mí, que confiaba en mí”.