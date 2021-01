Arturo Valls se sale del guion con una concursante de 'Ahora caigo' tras darle esta respuesta: "¡No te creo!"

Los concursantes de los principales concursos de nuestro país tienen la capacidad de sorprender por su cultura general y dominio del vocabulario español, y a la vez de cometer errores inverosímiles y difíciles de explicar. Algo así ha ocurrido este martes, 12 de enero, en el programa de 'Ahora caigo' que presenta cada tarde en Antena 3 el humorista Arturo Valls.

En este caso, la protagonista fue Cricri, quien ocupaba la trampilla central del plató televisivo. La concursante iba logrando eliminar adversarios con más o menos dificultades, hasta que la sorpresa estalló a mitad del programa, teniendo al director de cine español, Pedro Almodóvar, como protagonista indirecto.

La pregunta de Arturo Valls a Cricri que acabó en comedia "dramática"

La pregunta que planteaba Arturo Valls a la concursante era la siguiente: “Película de Almodóvar en la que Eloy Azorín interpreta al hijo de Celia Roth”. Las casillas en la que aparecían algunas letras como pistas eran las suficientes como para saber, si tienes una mínima cultura cinematográfica, que la respuesta que se buscaba era 'Todo sobre mi madre'.

Arturo Valls dio por hecho que Cricri acertaría sin problemas, pero para sorpresa del presentador, el resto de concursantes y las redes sociales... comenzó a dudar y dar unas respuestas surrealistas que destrozaban el título de una de las películas más populares del director manchego: “'Todo sabor de cabra” o “Todo señor de sidra” fueron algunas de las respuestas de la concursante.

Cuando se acabó su tiempo y cayó derrotada, Arturo Valls no pudo evitar exclamar “¡No te creo!”, al no dar crédito a lo que se estaba viviendo en el plató. De esta manera, Cricri puso punto y final a su paso por 'Ahora caigo', cayendo por la trampilla.

La importancia de San Patricio en la prueba que eliminó a Cricri de 'Ahora caigo'

Pero no todo quedó ahí, ya que su rival en ese momento, Alex, aseguró desconocer también la respuesta de la película. No obstante, sí que fue capaz de sobrevivir a las 'embestidas' de Cricri atinando en las respuestas de algunas preguntas que no eran tan sencillas.

Una de ellas tenía carácter religioso, y que de no haberla acertado Alex hubiese caído derrotado frente a Cricri: “Según la leyenda, ¿qué santo solía explicar el misterio de la Santa Trinidad con un trébol?”, era la pregunta planteada por Valls.

Alex no dudó en responder acertadamente:San Patricio.Un santo que se celebra el 17 de marzo, y que adquiere gran importancia para los irlandeses, al ser su patrón. El motivo es que, según la leyenda, en la actual catedral de Dublín, San Patricio bautizaba a los feligreses con agua de un pozo de la zona. Para explicar el misterio de la Santísima Trinidad (padre, hijo y espíritu santo), el santo usaba un trébol de tres hojas. Con la planta San Patricio mostraba el dogma de la religión cristiana que reza "el Padre es Dios, el hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios".