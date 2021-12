Más misas y colectas: la Iglesia de La Palma se prepara para una Navidad marcada por el drama y la esperanza

Qué duda cabe que el mejor regalo de esta Navidad para los vecinos de La Palma sería que se confirmaran las noticias que apuntan a que el volcán está en fase de letargo, es decir, en la actividad en la que se encontraba días antes de que comenzara la erupción en septiembre. El cono principal ha dejado de emitir lava y se ha reducido la sismicidad. Además, la emisión de gases está muy baja.

Pero el sufrimiento de tantas familias que han perdido sus hogares y sus proyectos de vida siguen ahí. Sin duda, la Navidad de este 2021 será especial para los vecinos. La Iglesia de La Palma también se prepara para vivir la festividad del Nacimiento de Jesucristo de una manera diferente.

La destrucción de algunas de las Iglesias por la acción de la lava obligarán a celebrar las Misas del día 24 y 25 de diciembre en templos diferentes. Además, habrá más Eucaristías, ya que buena parte de las iglesias son más pequeñas que las que fueron destruidas.

Lo ha confirmado a Aleluya Alberto Hernández, párroco de varios templos, la mayoría afectados de un modo u otro por la erupción del volcán: "Habrá más Misas porque los espacios son más pequeños. Celebraremos dos Eucaristías el 24 de diciembre y otras dos el 25. Queremos dar facilidades a la gente para que puedan acercarse. Algunos fieles no asistirán, porque están desplazados en otros pueblos y acudirán a las parroquias más cercanas a sus domicilios actuales”, explica el sacerdote.

Alberto Hernández ha subrayado que esta Navidad se vivirá en La Palma en comunión con la Iglesia, y con la esperanza ante las últimas noticias: “Lo viviremos con cercanía y socorriendo las primeras necesidades de las familias afectadas por el volcán”, añade.

El religioso ha establecido un paralelismo entre la situación que han vivido los vecinos de La Palma y la vida de Jesucristo, que procedía de una familia con dificultades: “Era una familia desplazada a un pueblo que no era el suyo, y donde no encontraban un techo. Es lo que les sucede ahora a estas familias de La Palma, que están desplazadas y viviendo en un techo que no es el suyo”, precisa.

“Yo creo que desde los ojos de la fe, puede ser un recordatorio de que la historia y el relato de la Navidad nos trasladan a un Dios que se hace pobre y débil con los vulnerables, porque también fue un excluido, un niño nacido en situaciones de dificultad”, ha agregado Alberto Hernández.

Por su parte el párroco de El Paso de La Palma, Domingo Guerra, ha comentado que esta Navidad la vivirán con la mayor normalidad posible, aunque con mayor alegría si se confirman las noticias esperanzadoras que llegan en las últimas horas: “Con alegría contenida”, subraya.

El sacerdote ha informado que las Misas del día 24 de diciembre serán las mismas que en años anteriores: a las 18h en la Sagrada Familia y a las 20h en la parroquia principal, con la Misa del Gallo.

Ha remarcado además el Padre Domingo Guerra que los vecinos de El Paso, están cansados de la situación que padecen desde septiembre: “Es una losa que les ha caído encima. Están aplanados, doblegados por la situación".

Asimismo, ha recordado que la diócesis Nivariense ha puesto en marcha una colecta especial para los días 24 y 25 de diciembre, de manera que todo el dinero recaudado en las parroquias irñan destinados a la reconstrucción de la La Palma: “Otras diócesis como Salamanca o Valencia también lo han hecho”, ha detallado en Aleluya.