El belén de la Catedral de Toledo, uno de los más impresionantes de España: "Es la joya de la corona"

La Catedral de Toledo alberga uno de los belenes más impresionantes de España, obra del prestigioso escultor belenista José Luis Mayo Lebrija.

El escultor, a los micrófonos de TRECE, cuenta que este belén “es más o menos tradicional y utilizamos materiales naturales de corcho o musgo. Consiste básicamente en representar el Nacimiento de Cristo y el ambiente que podía haber en Belén en aquel momento. El objetivo es llevar ese mensaje al espectador”.

