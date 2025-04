La vida de Francisco antes de ser Papa: los orígenes de Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires. Aquel día, Mario José Francisco Bergoglio y Regina María Sivori se convertían en padres por primera vez. Eran emigrantes italianos que buscaban un futuro mejor en Argentina. Él era contador y, ella, ama de casa.

La familia Bergoglio en su casa de Flores.

De pie: Alberto Horacio, Jorge Mario, Oscar Adrián y Marta Regina.

Sentados: María Elena, Regina María Sivori y Mario José Francisco.

Francisco creció en un hogar sencillo junto a sus cuatro hermanos: Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina y María Elena. Su abuela Rosa fue fundamental en su acercamiento a la fe, aunque en su juventud el sacerdocio no estaba en sus planes. Le gustaba el fútbol, tuvo una novia llamada Amalia y estudió química, llegando a obtener el título de técnico químico.

Jorge Mario Bergoglio vestido por primera vez de monaguillo durante la procesión de María Auxiliadora en Buenos Aires

"Estaba convencido de que tenía que ser sacerdote"

Sin embargo, su vida cambió por completo cuando, a los 17 años, sintió la llamada a la vocación religiosa de camino a una fiesta: “Antes de acudir a la fiesta, pasé por la parroquia a la que iba, me encontré con un sacerdote al que no conocía y sentí la necesidad de confesarme. Después de la confesión sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído justamente como una voz, una llamada. Estaba convencido de que tenía que ser sacerdote”, contaba Francisco en una de sus homilías.

A los 22 años ingresó en el seminario diocesano de Villa Devoto y decidió unirse a la Compañía de Jesús. Su formación incluyó estudios en Psicología y Literatura, además del aprendizaje de varios idiomas. Durante esos años de estudio, sufrió una pulmonía que obligó a extirparle parte del pulmón derecho.

El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote. Desde el principio, su labor estuvo centrada en la educación y en la formación de jóvenes jesuitas. Ejerció como docente e incluso llevó al escritor Jorge Luis Borges a dictar un taller en el Colegio del Salvador de Buenos Aires.

Jorge Mario Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires en 1998

En 1973, con solo 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Durante los años de la dictadura militar, se dice que organizó una red clandestina de ayuda para proteger a los perseguidos. Más tarde, fue designado rector del Colegio Máximo de San Miguel y, en 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo auxiliar de Buenos Aires.

Ya en 1998, asumió como Arzobispo de la ciudad y, en 2001, Juan Pablo II lo creó cardenal. Desde entonces, su trabajo se centró en la cercanía con los pobres y la denuncia de las injusticias sociales.

Juan Pablo II creando cardenal a Jorge Mario el 21 de febrero de 2001

"habemus papam"

Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, el cónclave eligió a Bergoglio como su sucesor el 13 de marzo de 2013, durante el segundo día de las deliberaciones. De esta forma, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa número 266 de la Iglesia Católica.

Benedicto XVI con Jorge Mario Bergoglio en febrero de 2007

Fue el primer Pontífice americano de la historia, también el primero miembro de la Compañía de Jesús y el número uno en llamarse Francisco, nombre que eligió por san Francisco de Asís, para dejar claro su propósito: una Iglesia humilde, cercana y volcada en los más necesitados.