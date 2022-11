La prima del Papa Francisco ya lo espera en Asti este sábado: "En primer lugar lo abrazaré"

El Papa Francisco realizará este fin de semana una visita insólita, al viajar a Asti, en la región de Piemonte (en el noroeste de Italia), lugar donde vivió su padre y sus abuelos paternos, y donde encontrará a algunos familiares y participará en el 90 cumpleaños de su prima segunda, Carla Rabezzana.

Según confirmó la Santa Sede a mitad de octubre, en la tarde del sábado, el Papa Francisco viajará a ese lugar con motivo del 90 cumpleaños de su prima y para conocer a los familiares en una visita privada. Mientras que el domingo 20 de noviembre, el Papa presidirá la misa en la catedral de Asti, para encontrar a la comunidad de la que procede su familia paterna. Francisco nació en Argentina, pero sus abuelos paternos eran del pueblo de Portacomaro, en la provincia de Asti.

Según se puede leer en Vatican News, el vínculo entre Bergoglio y Carla se remonta al año 1974, cuando Jorge, que aún no tenía 40 años, era sacerdote y profesor jesuita: “Iba a Frankfurt a estudiar. Vino a Turín para reunirse con familiares con los que había estado en contacto”. A partir de entonces, cuando Bergoglio, ya como cardenal, volvía a Italia para ir al Vaticano, “normalmente una vez al año”, la visitaba siempre en Turín, donde Carla, casada con Angelo y con dos hijos, lo acogía también durante una semana.

A los periodistas, Carla confiesa que el Papa ya quería venir en marzo de 2020, “ya habíamos organizado el almuerzo, pero el proyecto se saltó debido a la llegada de la pandemia […] está muy apegado a esta tierra”.

Según se puede leer en el portal Vatican News, y preguntada por lo que le va a decir a su primo “Giorgio”, Carla confiesa que en primer lugar lo abrazará: “No nos vemos desde hace tres años, desde finales de 2019, antes de la pandemia, cuando fui con mi familia al Vaticano. Y luego charlaremos, como hacemos al menos una vez al mes por teléfono, como parientes que se quieren. Le preguntaré por su rodilla, que ahora le duele. Me cuenta de eso cuando hablamos por teléfono”.

Preguntada por esas conversaciones por teléfono, Carla afirma que muchas veces hablan en dialecto, en “piamontés, porque está muy apegado a esta tierra, que considera suya, no sólo de sus padres, y entiende muy bien el dialecto, sus abuelos hablaban sólo dialecto. A menudo me pregunta "¿Cómo estás?" en piamontés y hace otras bromas en dialecto. Luego me pregunta por mis dos hijos, uno que vive en la zona de Turín y otro en la provincia de Bérgamo, y también nos acordamos de mi marido Angelo, que ya no está con nosotros”.

Sobre el almuerzo que le está preparando al Papa Francisco para el sábado: “Los otros primos y yo prepararemos algo de carne asada y muchas verduras, él las come mucho, sobre todo ahora, y luego el bonet, el budín a base de cacao típico de la cocina piamontesa. Comeremos la torta de cumpleaños el domingo, en el almuerzo con el obispo, después de la misa”.

Por último, sobre el programa del sábado, Carla no sabe cuánto tiempo se podrá quedar el Papa en su casa: “No lo sé, porque después de mi "casa de retiro", como él la llama en broma, cuando me llama, quizás haga otras visitas, por la tarde. Pero no irá a la casa natal de sus abuelos Giovanni Angelo y Rosa en Bricco Marmorito, una localidad de Portacomaro, porque ya ha ido allí muchas veces, incluso como cardenal”.